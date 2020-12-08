Haberler A Milli Futbol Takımı Şenol Güneş: Hepsi çok güçlü

: Hepsi çok güçlü

'nin elemeleri belli oldu. Ay-yıldızlılar, G Grubu'nda , Norveç, Karadağ, ve Cebelitarık ile eşleşti. A Milli Takım Teknik Direktörü ilk torbadan Hollanda'nın gelmesini istemediklerini söyledi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2020 Pazartesi 22:04 Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2020 Salı 06:50
Şenol Güneş: Hepsi çok güçlü

'nin elemeleri belli oldu. Ay-yıldızlılar, G Grubu'nda , Norveç, Karadağ, ve Cebelitarık ile eşleşti. A Milli Takım Teknik Direktörü ilk torbadan Hollanda'nın gelmesini istemediklerini söyledi. Güneş, "Elbette birileri gelecekti. , gibi takımlar bize daha uygundu. Hollanda çıkış yapmak istiyor" diye konuştu.

NORVEÇ ETKİLİ TAKIM

Güneş, 3. torbadan gelen Norveç'in tehlikeli olduğunu belirtip, "Cebelitarık ile hiç maç yapmadık. Letonya'ya daha önce kaybettik. Hedefimiz finallere katılmak" dedi. ise şunları söyledi: "Hollanda yeni bir jenerasyona girdi. 3. torbadan zor ve beklemediğimiz Norveç geldi. Avrupa Şampiyonası elemelerindeki performansımızı gösterirsek Dünya Kupası'na gideriz."

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