Şenol Güneş: Hepsi çok güçlü

Türkiye'nin 2022 Dünya Kupası elemeleri belli oldu. Ay-yıldızlılar, G Grubu'nda Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık ile eşleşti. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ilk torbadan Hollanda'nın gelmesini istemediklerini söyledi. Güneş, "Elbette birileri gelecekti. Fransa, Danimarka gibi takımlar bize daha uygundu. Hollanda çıkış yapmak istiyor" diye konuştu.

NORVEÇ ETKİLİ TAKIM

Güneş, 3. torbadan gelen Norveç'in tehlikeli olduğunu belirtip, "Cebelitarık ile hiç maç yapmadık. Letonya'ya daha önce kaybettik. Hedefimiz finallere katılmak" dedi. Cenk Tosun ise şunları söyledi: "Hollanda yeni bir jenerasyona girdi. 3. torbadan zor ve beklemediğimiz Norveç geldi. Avrupa Şampiyonası elemelerindeki performansımızı gösterirsek Dünya Kupası'na gideriz."