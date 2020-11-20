Haberler A Milli Futbol Takımı Şenol Güneş 2. kez küme düştü

2. kez küme düştü

A deneyimli teknik direktörü kariyerinde ikinci kez küme düşme üzüntüsünü yaşadı. Kariyerinin başında 1991- 1992 sezonunda ile 'e veda eden Şenol Güneş ustalık döneminde ise A ile 'nde aynı olumsuzluğu gördü. Güneş, görevine son verilen Lucescu'nun yerine 2019'da A Milli Takım'ın başına getirilmişti.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2020 Perşembe 22:47 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2020 Cuma 06:50
Şenol Güneş 2. kez küme düştü

A deneyimli teknik direktörü kariyerinde ikinci kez küme düşme üzüntüsünü yaşadı. Kariyerinin başında 1991- 1992 sezonunda ile 'e veda eden Şenol Güneş ustalık döneminde ise A ile 'nde aynı olumsuzluğu gördü. Güneş, görevine son verilen Lucescu'nun yerine 2019'da A Milli Takım'ın başına getirilmişti.

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