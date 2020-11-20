Şenol Güneş 2. kez küme düştü

A Milli Futbol Takımımızın deneyimli teknik direktörü Şenol Güneş kariyerinde ikinci kez küme düşme üzüntüsünü yaşadı. Kariyerinin başında 1991- 1992 sezonunda Boluspor ile Süper Lig'e veda eden teknik direktör Şenol Güneş ustalık döneminde ise A Milli Takım ile UEFA Uluslar Ligi'nde aynı olumsuzluğu gördü. Güneş, görevine son verilen Lucescu'nun yerine 18 Mart 2019'da A Milli Takım'ın başına getirilmişti.
FAROE ADALARI...
Uluslar Ligi'nde C Ligi'ne düşen ay-yıldızlıların muhtemel yeni rakipleri sosyal medyada şakayla karışık eleştiri konusu oldu. İşte rakipler: Faroe Adaları, Cebelitarık, Lüksemburg, Azerbaycan, Makedonya, Gürcistan, Yunanistan, Kosova, Beyaz Rusya, Litvanya, Bulgaristan, Slovakya, Kuzey İrlanda.