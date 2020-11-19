Dış basın Macaristan-Türkiye maçını böyle gördü!

A Milli Futbol Takımı'mız, UEFA Uluslar Ligi'nde çıktığı son maçında deplasmanda Macaristan'a 2-0 yenilerek C Ligi'ne düştü.

Başta Macar basını olmak üzere dış basın da bu karşılaşmayı şöyle gördü...

Fransızların önde gelen spor gazetesi L'Equipe maçla ilgili, "Fransa'nın EURO 2021'deki rakiplerinden Macaristan, sahasında Türkiye'yi 2-0 yenerek A Ligi bileti aldı" ifadelerini kullandı.

Macar basınından HVG adlı site karşılaşma sonrası, "Macaristan 2-0 Türkiye, grubun kazananı Macar Milli Takımı" başlığını okuyucularına sundu.

Macar basınından bir başka site Mandiner ise karşılaşmayla ilgili, "Türkleri yendik; UEFA Uluslar Ligi'nde grup lideri olduk" başlığını kullandı.