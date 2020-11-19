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Dış basın -Türkiye maçını böyle gördü!

Uluslar Ligi'nde B Ligi 3. Grup'taki son maçına deplasmanında çıkan A Milli Takımı, sahadan 2-0 mağlup ayrılarak C Ligi'ne düştü. Dış basın ise bu maçı şöyle değerlendirdi...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2020 Perşembe 09:02 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2020 Perşembe 09:12
Dış basın Macaristan-Türkiye maçını böyle gördü!

A Milli Takımı'mız, Uluslar Ligi'nde çıktığı son maçında deplasmanda 'a 2-0 yenilerek C Ligi'ne düştü.

Dış basın Macaristan-Türkiye maçını böyle gördü!

Başta Macar basını olmak üzere dış basın da bu karşılaşmayı şöyle gördü...

Dış basın Macaristan-Türkiye maçını böyle gördü!

Fransızların önde gelen spor gazetesi L'Equipe maçla ilgili, "Fransa'nın EURO 2021'deki rakiplerinden , sahasında Türkiye'yi 2-0 yenerek A Ligi bileti aldı" ifadelerini kullandı.

Dış basın Macaristan-Türkiye maçını böyle gördü!

Macar basınından HVG adlı site karşılaşma sonrası, " 2-0 Türkiye, grubun kazananı Macar Milli Takımı" başlığını okuyucularına sundu.

Dış basın Macaristan-Türkiye maçını böyle gördü!

Macar basınından bir başka site Mandiner ise karşılaşmayla ilgili, "Türkleri yendik; Uluslar Ligi'nde grup lideri olduk" başlığını kullandı.

Dış basın Macaristan-Türkiye maçını böyle gördü!

Yine Macar basınından Nemzetisport ise müsabaka sonrası, takımmlarının B Ligi'nden A'ya yükseldiğine vurgu yaparak haberi, "B'den A'ya, milli takımımız Avrupa'nın elitleri içerisinde" başlığı ile duyurdu.

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