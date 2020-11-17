Haberler A Milli Futbol Takımı Şenol Güneş Macaristan maçı öncesi uyardı: Sakın unutmayın!

maçı öncesi uyardı: Sakın unutmayın!

Deneyimli hoca , önce maçındaki eksikler üzerine oyuncularını uyardı. Ardından “Galibiyetler kariyeriniz kadar ülkenin mutluluğu için de önemli” diye konuştu.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2020 Pazartesi 22:20 Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2020 Salı 06:50
Şenol Güneş Macaristan maçı öncesi uyardı: Sakın unutmayın!

Uluslar Ligi'ndeki sınavı sonrası maçının hazırlıklarına başlayan Milli Takımımızda teknik direktör , talebelerine Rusya maçındaki eksikler üzerine uyarılarda bulundu. Savunmada daha fazla yardımlaşmaları gerektiğinin altını çizen usta çalıştırıcı, ayrıca topa daha çok sahip olmalarını söyledi. "Kazanma isteğinizden dolayı çok memnunum, hepinizi tekrar tebrik ediyorum" diyerek oyuncularını motive eden tecrübeli hoca şöyle devam etti: "Milli takım farklı bir seviyedir; hayallerin üst noktasıdır. Burası kulüpten farklıdır. Milli formaya hizmet ettiğinizi unutmayın. Bunun gururunu yaşayın. Alacağımız galibiyetler sizin kariyeriniz kadar ülkenin mutluluğu için de önemli. Bu da üstümüze ekstra bir sorumluluk bindiriyor. Her zaman bu sorumluluk duygusunu hatırlayarak oynayın. Macaristan maçında da aynı kazanma hırsını göstermenizi istiyorum. Olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Herkes kendine dikkat etmeli."

SON İDMAN 21.30'DA
Milli Takım hocası Şenol Güneş ve aday kadrodan bir futbolcu, bugün saat 21.00'de müsabakanın oynanacağı Puşkaş Arena'da bir basın toplantısı düzenleyecek. Ayyıldızlılar da son idmanını 21.30'da gerçekleştirecek.

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