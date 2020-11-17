Şenol Güneş Macaristan maçı öncesi uyardı: Sakın unutmayın!

Uluslar Ligi'ndeki Rusya sınavı sonrası Macaristan maçının hazırlıklarına başlayan Milli Takımımızda teknik direktör Şenol Güneş, talebelerine Rusya maçındaki eksikler üzerine uyarılarda bulundu. Savunmada daha fazla yardımlaşmaları gerektiğinin altını çizen usta çalıştırıcı, ayrıca topa daha çok sahip olmalarını söyledi. "Kazanma isteğinizden dolayı çok memnunum, hepinizi tekrar tebrik ediyorum" diyerek oyuncularını motive eden tecrübeli hoca şöyle devam etti: "Milli takım farklı bir seviyedir; hayallerin üst noktasıdır. Burası kulüpten farklıdır. Milli formaya hizmet ettiğinizi unutmayın. Bunun gururunu yaşayın. Alacağımız galibiyetler sizin kariyeriniz kadar ülkenin mutluluğu için de önemli. Bu da üstümüze ekstra bir sorumluluk bindiriyor. Her zaman bu sorumluluk duygusunu hatırlayarak oynayın. Macaristan maçında da aynı kazanma hırsını göstermenizi istiyorum. Olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Herkes kendine dikkat etmeli."



SON İDMAN 21.30'DA

Milli Takım hocası Şenol Güneş ve aday kadrodan bir futbolcu, bugün saat 21.00'de müsabakanın oynanacağı Puşkaş Arena'da bir basın toplantısı düzenleyecek. Ayyıldızlılar da son idmanını 21.30'da gerçekleştirecek.