Türkiye Hırvatistan: 3-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya ile oynanacak maç öncesinde A Milli Futbol Takımımız, Vodafone Park'ta Hırvatistan ile kozlarını paylaştı. Karşılıklı gollerin atıldığı zorlu mücadele 3-3 eşitlikle sonuçlandı.

Türkiye'nin golleri penaltıdan Cenk Tosun, Deniz Türüç ve Cengiz Ünder'den gelirken, Hırvatistan'ın gollerini Budimir, Pasalic ve Brekalo kaydetti.

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde 15 ve 18 Kasım tarihlerinde sırasıyla Rusya ve Macaristan ile karşı karşıya gelecek.



CANER ERKİN ASİSTLE DÖNDÜ

A Milli Takım'a geri dönen Caner Erkin, 41. dakikada Deniz Türüç'ün golünde asisti yaparken, A Milli Takım formasıyla Eylül 2015'teki Hollanda maçının ardından ilk asistini yapmış oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada sol kanattan gelişen Hırvatistan atağında Ozan Kabak'ın uzaklaştırmak istediği topla buluşan Melnjak'ın şutu üstten auta çıktı.

22. dakikada Hırvat savunmasına baskı yapan Cenk Tosun, Vida'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Bu pozisyon sonucunda hakem Vincic penaltı kararı verdi.

23. dakikada beyaz noktanın başına gelen Cenk Tosun, meşin yuvarlağı kalecinin solundan filelere bıraktı. 1-0

32. dakikada girdiği ikili mücadelede Mert Çetin'in büyük hatasında topu kapan Ante Budimir, ceza sahasını içine sarkarak yaptığı düzgün vuruşla takımına eşitliği getiren golü kaydetti. 1-1

40. dakikada Caner Erkin'in savunma arkasına attığı pasta topla buluşan Deniz Türüç, ceza sahası sol çaprazdan yaptığı sert vuruşla golü buldu. 2-1

54.dakikada sağ kanattan Brekola'nın açtığı ortaya kimse dokunamadı. Ceza alanı içinde arka direğe yakın bölgede topla buluşan Pasalic, düzgün vuruşla topu filelere gönderdi. 2-2

56.dakikada sol kanattan Orsic'in açtığı ortada ceza alanı içinde boş kalan Brekalo, kafa vuruşu topu ağlarla buluşturdu. 2-3

58.dakikada Berkay Özcan'ın ceza alanına gönderdiği topta Cenk şık topuk pasıyla yay üzerinde Cengiz Ünder'i gördü. Cengiz, sert ve düzgün bir plase vuruşla takımına eşitliği getiren golü kaydetti. 3-3

72.dakikada Okay'ın pasını alan Yusuf Yazıcı'nın yay üzerinden yaptığı vuruşta top kaleci Sluga'nın kucağında kaldı.



Karşılaşma 3-3 sona erdi.