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A 'nın rakibi Rusya'nın aday kadrosu açıklandı

A 'nın Uluslar B Ligi 3. Grup'ta 'da karşılaşacağı Rusya 'nın aday kadrosu belli oldu. Teknik direktör Stanislav Cherchesov, için 28 kişilik bir liste belirledi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2020 Salı 16:50
A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Rusya'nın aday kadrosu açıklandı

A 'nın Uluslar B Ligi 3. Grup'ta 'da karşılaşacağı Rusya 'nın aday kadrosu belli oldu.

internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Takımı Teknik Direktörü Stanislav Cherchesov tarafından aday kadroya şu oyuncular davet edildi:

Kaleci: Guilherme Marinato (Lokomotiv ), Matvey Safonov (), Anton Shunin (Dinamo Moskova)

Defans: Georgy Dzhikiya (Spartak Moskova), Igor Smolnikov (Krasnodar), Roman Evgenev (Dinamo Moskova), Fedor Kudryashov (Fraport TAV Antalyaspor), Andrey Semenov (Akhmat), Igor Diveev, Mario Fernandes (CSKA Moskova), Vyacheslav Karavaev, Yury Zhirkov (Zenit)

Orta saha: Aleksey Ionov (Krasnodar), Aleksandr Erokhin, Andrey Mostovoy, Magomed Ozdoev, Daler Kuzyaev (Zenit), Konstantin Kuchaev, Ivan Oblyakov (CSKA Moskova), Roman Zobnin (Spartak Moskova), Daniil Fomin, Daniil Lesovoy (Dinamo Moskova), Anton Miranchuk (Lokomotiv Moskova), Denis Cheryshev (Valencia), Aleksey Miranchuk (Atalanta)

Forvet: Artem Dzyuba (Zenit), Anton Zabolotny (Sochi), Aleksandr Sobolev (Spartak Moskova)

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