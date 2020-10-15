A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Sırbistan maçının ardından üzüntüsünü dile getirerek, "Bugün takım olarak hem kötü oynadık hem de iyi oynadık. Kazanmalıydık, üzgünüz" dedi. Yenilen ilk golden önce oyuna iyi başladıklarını söyleyen Güneş, "Golden önceki bölümde iyi başlamıştık. Golden sonra dağıldık. İkinci yarı başında da kötü bir gol yedik ve oyun rakibin lehine döndü. Ancak oyuncularımız yorgunluğa rağmen iyi bir reaksiyon gösterdi. Kazanabilirdik de kaybedebilirdik de" şeklinde konuştu.

'BEKLENMEYEN GELİŞMELER'

Sırbistan maçının kendileri açısından bir tecrübe olduğunu vurgulayan Güneş, şöyle devam etti: Bu gibi maçlarda beklenmedik sonuçlar çıkabilir. Sırbistan deplasmanında, Rusya deplasmanında ve bugün kazanabilirdik ancak 3 maç da berabere bitti. Stoper sıkıntımız normalde yok ama bugün için sıkıntımız var. Ozan cezalı, Kenan sakat ve Çağlar da sakatlandı. 1 hafta içinde bu gelişme pek beklenen bir durum değildi. Mert Çetin'i dahil edebilirdik ama bu gelişmeleri beklemiyorduk.