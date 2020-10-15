Hakan yetmedi

Millilerin ilk golü Hakan Çalhanoğlu'ndan geldi. Milan'da forma giyen yıldız oyuncu, ikinci yarıda Kenan Karaman ile yaptığı verkacın ardından ceza sahasına girip sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Fark bire indi. Hakan ay-yıldızlı forma altında 10 maç sonra gol sevinci yaşadı. Son golünü 22 Mart 2019'da Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Arnavutluk'a atan oyuncu ayrıca Ekim 2016'dan (Ukrayna 2-2) bu yana ilk iç saha golünü attı. Hakan, Ozan'ın golünün de pasını verdi.