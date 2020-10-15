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Hakan yetmedi

A ’da 10 maç aradan sonra fileleri sarsan ’nun golü galibiyet için yeterli olmadı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2020 Perşembe 01:15 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2020 Perşembe 06:50
Hakan yetmedi

Millilerin ilk golü 'ndan geldi. Milan'da forma giyen yıldız oyuncu, ikinci yarıda ile yaptığı verkacın ardından ceza sahasına girip sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Fark bire indi. Hakan ay-yıldızlı forma altında 10 maç sonra gol sevinci yaşadı. Son golünü 22 Mart 2019'da Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Arnavutluk'a atan oyuncu ayrıca Ekim 2016'dan ( 2-2) bu yana ilk iç saha golünü attı. Hakan, Ozan'ın golünün de pasını verdi.

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