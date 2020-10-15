Geri döndük ama yine olmadı

A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup maçında Sırbistan ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde 2-2 berabere kaldı. İlk yarıyı 1-0 geride kapatan ay-yıldızlılar, ikinci yarıda 2-0 geriye düştüğü mücadelede yine geri döndü ancak galibiyeti bulamadı. Türkiye'nin gollerini Hakan Çalhanoğlu ve Ozan Tufan atarken, Sırbistan'ın sayıları Milinkovic ve penaltıdan Mitrovic'ten geldi. Milliler bu sonuçla grupta puanını 3'e yükseltti.

SONRAKİ MAÇ RUSYA'YLA

Grupta Rusya 8 puanla liderliğini korurken, Macaristan 7 puanla ikinci sırada yer alıyor. Türkiye'nin grupta lider olabilmesi için son 2 maçında Rusya ve Macaristan'ı yenmesi, ayrıca iki takımın oynayacakları diğer maçta da puan kaybetmesi gerekiyor. Ay-yıldızlıların bir sonraki karşılaşması 15 Kasım'da Rusya ile içeride olacak. 18 Kasım'da ise Macaristan deplasmanına gideceğiz.

90+1'DE KIZARAN BURAK CEZALI OLDU

A Milli Takım'da Burak Yılmaz cezalı duruma düştü. 44. dakikada bir mücadelede yaptığı faul sonrası sarı kart gören golcü oyuncu, 90+1'de ikinci sarı kartla oyundan atıldı. Burak, grupta Rusya ile oynayacağımız bir sonraki karşılaşmada forma giyemeyecek. Burak maçta fazla etkili olamazken yine sık sık ofsayta düştü.

OZAN YİNE 2. YARI ATTI

Sırbistan karşısında attığı golle beraberliği getiren Ozan Tufan, ay-yıldızlı forma altında gol sayısını 7'ye çıkardı. Tufan bu gollerin 6'sını karşılaşmaların 2. yarılarında kaydetti. Ozan bir önceki pozisyon için hakeme penaltı itirazında bulunduğu sırada Hakan'ın yerden seken topu önüne düştü, tamamlayıp fırsatı kaçırmadı.

3 DEĞİŞİKLİK YAPTI

Teknik direktör Şenol Güneş ilk 11'de 3 değişiklik yaptı. Rusya maçında ilk 11'de sahaya çıkan Ozan Kabak cezası, Efecan Karaca da sakatlığı nedeniye kadrodan çıkarılmıştı. Umut Meraş'ı da kesen Güneş, üç ismin yerine Okay Yokuşlu, Hasan Ali Kaldırım ve Cengiz Ünder'e Sırbistan karşısında ilk 11'de şans verdi.

KENAN'DAN ASİST

Ay-yıldızlı forma ile çıktığı son iki maçta Almanya ve Rusya'ya 1'er gol atan Kenan Karaman dün de asist yaptı. Gurbetçi oyuncu, Hakan Çalhanoğlu'nun attığı golün pasını verdi. Karaman, maçın ilk dakikasında ise müsait pozisyonda vurmakta geç kalınca Sırp savunması araya girip tehlikeyi önledi.