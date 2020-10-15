Haberler A Milli Futbol Takımı Geri döndük ama yine olmadı

Geri döndük ama yine olmadı

İlk yarıyı yine çöpe attık. Milinkovic ve Mitrovic’in (P) sayılarına Hakan ve Ozan ile yanıt verdik ama galibiyet golü gelmeyince yine 1 puanla yetindik.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2020 Perşembe 01:14 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2020 Perşembe 06:50
Geri döndük ama yine olmadı

A , Uluslar B Ligi 3. Grup maçında ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde 2-2 berabere kaldı. İlk yarıyı 1-0 geride kapatan ay-yıldızlılar, ikinci yarıda 2-0 geriye düştüğü mücadelede yine geri döndü ancak galibiyeti bulamadı. 'nin gollerini ve atarken, Sırbistan'ın sayıları Milinkovic ve penaltıdan Mitrovic'ten geldi. Milliler bu sonuçla grupta puanını 3'e yükseltti.

SONRAKİ MAÇ RUSYA'YLA

Grupta 8 puanla liderliğini korurken, 7 puanla ikinci sırada yer alıyor. Türkiye'nin grupta lider olabilmesi için son 2 maçında Rusya ve Macaristan'ı yenmesi, ayrıca iki takımın oynayacakları diğer maçta da puan kaybetmesi gerekiyor. Ay-yıldızlıların bir sonraki karşılaşması 15 Kasım'da Rusya ile içeride olacak. 18 Kasım'da ise Macaristan deplasmanına gideceğiz.

90+1'DE KIZARAN BURAK CEZALI OLDU

A Milli Takım'da cezalı duruma düştü. 44. dakikada bir mücadelede yaptığı faul sonrası gören golcü oyuncu, 90+1'de ikinci sarı kartla oyundan atıldı. Burak, grupta Rusya ile oynayacağımız bir sonraki karşılaşmada forma giyemeyecek. Burak maçta fazla etkili olamazken yine sık sık ofsayta düştü.

OZAN YİNE 2. YARI ATTI

Sırbistan karşısında attığı golle beraberliği getiren Ozan Tufan, ay-yıldızlı forma altında gol sayısını 7'ye çıkardı. Tufan bu gollerin 6'sını karşılaşmaların 2. yarılarında kaydetti. Ozan bir önceki pozisyon için hakeme penaltı itirazında bulunduğu sırada Hakan'ın yerden seken topu önüne düştü, tamamlayıp fırsatı kaçırmadı.

3 DEĞİŞİKLİK YAPTI

Teknik direktör ilk 11'de 3 değişiklik yaptı. Rusya maçında ilk 11'de sahaya çıkan Ozan Kabak cezası, Efecan Karaca da sakatlığı nedeniye kadrodan çıkarılmıştı. Umut Meraş'ı da kesen Güneş, üç ismin yerine Okay Yokuşlu, ve 'e Sırbistan karşısında ilk 11'de şans verdi.

KENAN'DAN ASİST

Ay-yıldızlı forma ile çıktığı son iki maçta Almanya ve Rusya'ya 1'er gol atan dün de asist yaptı. Gurbetçi oyuncu, Hakan Çalhanoğlu'nun attığı golün pasını verdi. Karaman, maçın ilk dakikasında ise müsait pozisyonda vurmakta geç kalınca Sırp savunması araya girip tehlikeyi önledi.

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