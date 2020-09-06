Yen de gel Türkiye'm!

11 ay sonra çıktığı ilk resmi maçında Macaristan'a 1-0 mağlup olarak sürpriz bir sonuç alan Türkiye, ikinci sınavında Sırbistan'a konuk oluyor. UEFA Uluslar Kupası B Ligi 3. Grubu'nda yer alan ay-yıldızlılar, Kızılyıldız'ın maçlarını oynadığı Rajko Mitic Stadı'nda sahne alacak. Saat 21.45'te başlayacak müsabakayı Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov yönetecek. Müsabakada TRT 1'den şifresiz yayınlanacak. Grubun diğer maçında ise Macaristan sahasında, Rusya'yı konuk edecek.

MERT, ZEKİ, İRFAN DÖNÜYOR

Teknik Direktör Şenol Güneş Macaristan karşısında kalede Uğurcan Çakır, savunmada Mert Müldür, orta alanda Mert Hakan, Emre Kılınç ve Ahmed Kutucu gibi genç isimlere şans vermişti. Bugün ise Mert Günok, Zeki Çelik, İrfan Can, Mahmut Tekdemir ve Kenan Karaman gibi daha tecrübeli isimlerin yer alması bekleniyor. Bu maç öncesi grupta iki takımın da puanı yok. İlk maçını Rusya'ya 3-1 kaybeden Sırplar sonuncu, Türkiye ise eksi 1 averajla grupta üçüncü basamakta yer alıyor.

580. SINAV

A Milli Futbol Takımı, Sırbistan maçıyla 580. kez sahaya çıkacak. Milliler, 97 yıllık tarihinde yaptığı 579 müsabakada 221 galibiyet, 135 beraberlik, 223 mağlubiyet aldı. Ay-yıldızlılar, 247'si deplasmanda, 252'si evinde, 80'i de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 763 gol attı, kalesinde 824 gol gördü.

SİVAS'TAN UÇTULAR

Macaristan karşılaşması sonrası Sivas'ta kalan ve Sırbistan maçı hazırlıklarını Yeni 4 Eylül Stadı'nda sürdüren ay-yıldızlı ekip, dün Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan Belgrad'a hareket etti.

ADEM LJAJIC BEŞ DAKİKA SÜRE ALDI

Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle PAOK maçını kaçıran Adem Ljajic, Sırbistan'ın Rusya maçında 5 dakika süre buldu. Maçın 85. dakikasında oyuna giren 28 yaşındaki orta sahanın bugün de kulübeden oyuna dahil olması bekleniyor.

OZAN KABAK: BU MAÇI KAZANMAK İSTİYORUZ

Milli futbolcu Ozan Kabak Sırbistan'ın iyi oyuncuları olan önemli bir futbol ekolü olduğunu belirterek, "Hücumda çok etkililer. Biz de iyi bir takımız. Elimizden gelenin en iyisini yapıp bu maçı kazanmak istiyoruz" diye konuştu.

İKİ MERT ÇIKARILDI

A Milli Takım'ın aday kadrosuna 28 futbolcu çağrılmıştı. Macaristan maçı öncesinde Mert Çetin, karşılaşma sonrası ise Mert Hakan Yandaş sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

SIRBİSTAN-TÜRKİYE MUHTEMEL 11'LER

Sırbistan: Dmitrovic, Milenkovic, Nik. Maksimovic, Pavlovic, Nem. Maksimovic, Gudelj, Lazovic, Kostic, Milinkovic, Tadic, Mitrovic

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Çağlar, Merih, Umut, Mahmut, Ozan, İrfan Can, Kenan, Hakan Ç., Burak