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03 Eylül 2020, Perşembe
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0-1 | MAÇ SONUCU

Türkiye 0-1 Macaristan | MAÇ SONUCU

Uluslar Ligi B Ligi 3. grupta mücadele eden A 'ımız gruptaki ilk maçında ile karşı karşıy geldi. Sivas'ta oynanan karşılaşmada milliler mücadeleden 1-0 mağlubiyetle ayrıldı.

A Milli Takımımız Uluslar B Ligi 3. Grup ilk maçında ile karşı karşıya geldi. Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Macaristan 1-0'lık üstünlükle kazandı.

Konuk takıma galibiyeti getiren golü 80. dakikada frikikten Szoboszlai kaydetti. Grubun diğer maçında Rusya sahasında Sırbistan'ı 3-1 mağlup etti.

EMRE KILINÇ VE MERT HAKAN SİFTAH YAPTI
Ay-yıldızlı ekipte ilk kez milli takıma davet edilen Mert Hakan Yandaş, ilk 11'de forma şansı buldu. Süper Lig'de geçen sezon Demir Grup Sivasspor forması giyen Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç, ilk kez ay-yıldızlı formayla Sivas'ta sahaya çıktı.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI İLK KEZ SİVAS'TA
Ay-yıldızlı ekip, ilk defa Sivas'ta müsabakaya çıktı. TFF'nin yayımladığı -Macaristan maç kitabına göre, A Milli Futbol Takımı'na, daha önce İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Adana, Trabzon, Samsun, Denizli, Gaziantep, Kocaeli, Kayseri, Manisa, Mersin, Konya, Eskişehir, Rize ve Alanya ev sahipliği yapmıştı.

Karşılaşmanın oynandığı Yeni 4 Eylül Stadı, Ağustos 2016'da hizmete girdi. Sivasspor'un iç saha maçlarını oynadığı 27 bin 532 kişi kapasiteli stat, 2018-2019 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası finaline de ev sahipliği yapmıştı.

ŞENOL GÜNEŞ A MİLLİ TAKIM'LA 63. MAÇINDA
Deneyimli teknik adam, Macaristan karşılaşmasıyla A Milli Futbol Takımı'nın başındaki 63. maçına çıktı.

Ay-yıldızlı ekip, milli takımın başında ikinci dönemini geçiren Güneş yönetiminde yaptığı 62 maçta 32 galibiyet aldı, 15 kez mağlup oldu, 15 maçta da berabere kaldı. Türkiye, Güneş yönetimindeki söz konusu maçlarda 94 gol attı, kalesinde ise 54 gol gördü.

İLK 11'LER

Türkiye: Uğurcan, Kaan, Çağlar, Mert Müldür, Merih, Umut, Mert Hakan, Hakan, Emre, Ahmed, Burak

Macaristan: Gulacsi, Fiola, Lang, Orban, Atilla, Nagy, Siger, Holender, Szoboszlai, Sallai, Szalai

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TÜRKİYE ADAY KADROSUNDA KİMLER VAR?

Kaleciler: Fehmi Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, (US Sassuolo), Nazım Sangare (Fraport TAV Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Juventus), Ozan Muhammed Kabak (Schalke 04), Yıldırım (Verona), Cengiz Umut Meraş (Le Havre), (Medipol Başakşehir)

Orta saha: (AS Roma), Efecan Karaca (Alanyaspor), (Milan), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Mert Hakan Yandaş, (Fenerbahçe), Okay Yokuşlu (RC Celta de Vigo), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), Emre Kılınç (Galatasaray)

Forvet: Ahmed Kutucu (Schalke 04), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)

MİLLİ TAKIM FORMALARI TANITILDI

A 'ın iç saha ve dış saha formalarının tanıtımı yapıldı. Ay-Yıldızlıların UEFA Uluslar Ligi, Avrupa Futbol Şampiyonası finalleri ve 2022 Dünya Kupası elemelerinde giyeceği formalar yenilendi. Milliler kırmızı iç saha formasını ilk kez 3 Eylül'deki Macaristan maçında, beyaz dış saha formasını ise 6 Eylül'deki Sırbistan maçında giyecek.

  1. 03.09.2020
  2. Güncelleme: 04.09.2020 00:22
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