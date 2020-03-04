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04 Mart 2020, Çarşamba
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Haberler A Milli Futbol Takımı ''Grupta hedefimiz liderlik''

''Grupta hedefimiz liderlik''

''Grupta hedefimiz liderlik''

A Milli Takım Teknik Direktörü ve Başkanı , gruptan birinci çıkmak istediklerini söyledi.

'nın düzenlediği Uluslar Ligi kura çekimi, 'da yapıldı. A , 3-4 ve 5 Eylül'de başlayacak Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup'ta , ve ile eşleşti. , kuradan memnun olduğunu açıkladı.

BİR YOLA ÇIKTIK
Güneş şunları söyledi: "Biz bir yola çıktık, hedeflerimiz var. EURO 2020'de kendimizi göstermek. Uluslar Ligi'nden lider çıkmak, futbol ülkesi olarak oyuncu üretimini yapmak, finalde de 'nda boy göstermek istiyoruz. Dünyada da ilk 10'da yer almak istiyoruz."

'BU KADROYA GÜVENİYORUZ'
Başkanı , milli takıma güvendiğini belirtti. Özdemir, "Bize 2 saat uçuş mesafesindeler. Mücadele edeceğiz. 1'inci olma şansımız var" dedi.

  1. 4.3.2020
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