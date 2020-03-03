Nihat Özdemir: Ana hedefimiz liderlik
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, "Yakalamış olduğumuz bu kadro, hem Avrupa Şampiyonası'nda hem de Uluslar Ligi'nde başarılı olacaktır. Hocamıza ve oyuncularımıza güveniyoruz. İnşallah iyi neticeler alarak, ana hedefimiz olan 1'inciliğe ulaşırız" dedi.
TFF Başkanı Özdemir, UEFA Uluslar Ligi kura çekiminin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Güçlü takımlardan oluşan bir gruba düştüklerini söyleyen Nihat Özdemir, "Rusya'nın gücü belli. Sırbistan, Macaristan hepsi güçlü takımlar. Bir tek güzel tarafı var, hepsi bize 2-2.5 saatlik uçuş mesafesinde. O yönden şansımız var diyebilirim. Mücadele edeceğiz. 1'inci olma şansımız var. Milli takımımıza güveniyoruz. Yakalamış olduğumuz bu kadro, hem Avrupa Şampiyonası'nda hem de Uluslar Ligi'nde başarılı olacaktır. Hocamıza ve oyuncularımıza güveniyoruz. İnşallah iyi neticeler alarak, ana hedefimiz olan 1'inciliğe ulaşırız" diye konuştu.
"İTALYA MAÇI İÇİN HEPİMİZ HEYECANLIYIZ"
Avrupa Futbol Şampiyonası'na 100 gün kala heyecanlı olduklarını söyleyen Özdemir, "Bir virüs olayı var, inşallah bu son 100 gün içerisinde her şey çözülür. İnşallah Avrupa Futbol Şampiyonası'na iyi bir başlangıç yaparız. İtalya maçı için hepimiz heyecanlıyız. Grubumuz kolay bir grup değil. İyi neticeler alıp gruptan çıkmaya bakacağız" ifadelerini kullandı.
- 03.03.2020
- Fenerbahçe takım otobüsünde Ersun Yanal'ın görüntüsü şaşırttı! | İZLEYİN
- Lukas Podolski bu kez de hamur açtı | İZLEYİN
- Canlı yayında açıkladı! "Fenerbahçe'nin gündeminde 3 isim var"
- Futboldan men edilen Sturridge'den ilk açıklama geldi
- Yunus Emre Sel'den Sturridge yorumu: Mali açıdan Trabzonspor'un önemli bir kazanımı oldu
- Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Trabzonspor ve Galatasaray
- İşte 4 büyük kulüpte sezon sonu sözleşmesi bitecek isimler!
- Bunu kim tahmin edebilirdi ki? Galatasaraylı yıldız Süper Lig'in zirvesinde!
- Kayserispor - Göztepe maçından dikkat çeken kareler
- Başakşehir - Gaziantep FK maçından dikkat çeken kareler!
Nihat Özdemir: Ana hedefimiz liderlik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.