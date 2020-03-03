Nihat Özdemir: Ana hedefimiz liderlik - Son dakika A Milli Futbol Takımı haberleri - Fotomaç
03 Mart 2020, Salı
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Haberler A Milli Futbol Takımı "Ana hedefimiz grup liderliği"

: Ana hedefimiz liderlik

Nihat Özdemir: Ana hedefimiz liderlik

() Başkanı , "Yakalamış olduğumuz bu kadro, hem 'nda hem de Uluslar Ligi'nde başarılı olacaktır. Hocamıza ve oyuncularımıza güveniyoruz. İnşallah iyi neticeler alarak, ana hedefimiz olan 1'inciliğe ulaşırız" dedi.

Başkanı Özdemir, Uluslar Ligi kura çekiminin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Güçlü takımlardan oluşan bir gruba düştüklerini söyleyen , "'nın gücü belli. , hepsi güçlü takımlar. Bir tek güzel tarafı var, hepsi bize 2-2.5 saatlik uçuş mesafesinde. O yönden şansımız var diyebilirim. Mücadele edeceğiz. 1'inci olma şansımız var. Milli takımımıza güveniyoruz. Yakalamış olduğumuz bu kadro, hem 'nda hem de Uluslar Ligi'nde başarılı olacaktır. Hocamıza ve oyuncularımıza güveniyoruz. İnşallah iyi neticeler alarak, ana hedefimiz olan 1'inciliğe ulaşırız" diye konuştu.

"İTALYA MAÇI İÇİN HEPİMİZ HEYECANLIYIZ"

'na 100 gün kala heyecanlı olduklarını söyleyen Özdemir, "Bir virüs olayı var, inşallah bu son 100 gün içerisinde her şey çözülür. İnşallah Avrupa Futbol Şampiyonası'na iyi bir başlangıç yaparız. maçı için hepimiz heyecanlıyız. Grubumuz kolay bir grup değil. İyi neticeler alıp gruptan çıkmaya bakacağız" ifadelerini kullandı.

  1. 03.03.2020
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