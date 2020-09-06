Şenol Güneş: Zor maç olacak!
UEFA Uluslar Ligi B Ligi ikinci maçında Sırbistan ile karşılaşacak olan A Milli Takım'ımızda Şenol Güneş mücadele öncesi değerlendirmelerde bulundu. Güneş karşılaşma için "Zor maç olacak" dedi.
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, zorlu bir sınav vereceklerini söyledi. Macaristan karşısında istediklerini sergileyemediklerini ifade eden tecrübeli çalıştırıcı, "İlk yarıda maça iyi başlayamamıştık. Rakibin agresif oyununa cevap verememiştik. Bu maçta daha çok isteyen bir takım sahada göreceğiz. Denk güçlerin mücadelesi olacak. Rakibimiz çok güçlü bir takım. Uluslararası seviyede çok önemli oyuncuları var. Sahada büyük mücadele yaşanacak. İnşallah kazanan taraf bu kez biz oluruz" yorumunu yaptı.
BU İSİMLERE DİKKAT
Sırbistan Milli Takımı tam bir yıldızlar topluluğu... 350 milyon euro'luk kadro değeriyle dudak uçuklatan Sırbistan'ın savunmasında 36 milyon euro'luk Nikola Milenkovic parlıyor. Lazio'nun 65 milyon euro değerindeki orta sahası Milinkovic-Savic ise takımın en pahalısı. Frankfurtlu solak Kostic (32 milyon), Ajax yıldız Dusan Tadic (20 milyon), Real Madrid'in yedek golcüsü Luka Jovic (32 milyon) kadronun göze çarpan isimlerinin başında geliyor.
GÜNEŞ'İN 64. MAÇI
Şenol Güneş, A Milli Takım'ın başında 64. sınavına çıkıyor. Milli takımın başında ikinci dönemini geçiren Güneş yönetiminde yaptığı 63 maçta 32 galibiyet aldı, 16 kez mağlup oldu. Tecrübeli hoca ile 94 gol atılırken kalede 55 gole engel olunamadı.
SIRBİSTAN İLE İLK MAÇ
A Milli Futbol Takımı, Sırbistan ile tarihindeki ilk maçına çıkacak. Ay-yıldızlı ekibin daha önce karşılaşmadığı Sırbistan'ın teknik direktörlük koltuğunda Ljubisa Tumbakovic oturuyor.
EYLÜL KARNESİ ORTA
Milli takım, eylül ayında bugüne kadar 70 maça çıktı. Milliler, bu maçların 30'unu kazanırken, 24 müsabakadan yenilgiyle ayrıldı. 16 maç ise beraberlikle sona erdi. 110 gol atıp, 94 gol yedi.
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