Millilerden mesaj var
Yusuf Yazıcı, Nuri Şahin, Sinan Güler, Guidetti ve birçok isim, UNDP’nin 6 Nisan’a özel hazırladığı videoda bir araya geldi.
BM Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye'ye 6 Nisan Kalkınma ve Barış için Dünya Spor Günü'nde Türk sporunun önemli isimleriyle ülkeye çağrıda bulundu. 'Evde kal, sağlıklı kal' sloganıyla paylaşılan videdo yer alan isimler, şu mesajları gönderdi:
VOLEYBOL MİLLİ TAKIM ANTRENÖRÜ GIOVANNI GUIDETTI: Spor kadınların, gençlerin, bireylerin ve toplulukların güçlenmesine katkı sağlar.
MİLLİ FUTBOLCU YUSUF YAZICI: Çünkü spor, ona emek harcayan kimseyi yalnız bırakmaz.
MİLLİ FUTBOLCU NURİ ŞAHİN: Koronavirüs nedeniyle evlerimizdeyiz. Ama bu aktivite yapmayacağımız, sosyalleşemeyeceğimiz, takım arkadaşlarımızı göremeyeceğimiz anlamına gelmez.
MİLLİ VOLEYBOLCU BAHAR TOKSOY GUIDETTI: Dünya Sağlık Örgütü bir haftada orta yoğunlukta 150 dakika, yüksek yoğunlukta 75 dakika fiziksel aktivite öneriyor.
MİLLİ OKÇU YASEMİN ECEM ANAGÖZ: Koşullar ne olursa olsun, daima sevdiğiniz spor için elinizden gelenin en iyisini yapın.
DALIŞ REKORTMENİ ŞAHİKA ERCÜMEN: Yeni dünya rekorları kırabilmek ve uluslararası başarılar elde edebilmek için antrenmanlara evde devam ediyorum. Siz de bize katılın, evde kalın, hareketsiz kalmayın.
MİLLİ BASKETBOLCU SİNAN GÜLER: Kaldığımız yerden daha büyük bir coşkuyla spor salonlarında buluşacağız. Bu sırada siz de dijital kanallar aracılığıyla hem de evinizdeki imkanları kullanarak hem fiziksel hem de sosyal olarak aktif kalın.
- 7.4.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Yorum
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Toplam 1
Yorum
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