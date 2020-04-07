Millilerden mesaj var

BM Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye'ye 6 Nisan Kalkınma ve Barış için Dünya Spor Günü'nde Türk sporunun önemli isimleriyle ülkeye çağrıda bulundu. 'Evde kal, sağlıklı kal' sloganıyla paylaşılan videdo yer alan isimler, şu mesajları gönderdi:



VOLEYBOL MİLLİ TAKIM ANTRENÖRÜ GIOVANNI GUIDETTI: Spor kadınların, gençlerin, bireylerin ve toplulukların güçlenmesine katkı sağlar.



MİLLİ FUTBOLCU YUSUF YAZICI: Çünkü spor, ona emek harcayan kimseyi yalnız bırakmaz.



MİLLİ FUTBOLCU NURİ ŞAHİN: Koronavirüs nedeniyle evlerimizdeyiz. Ama bu aktivite yapmayacağımız, sosyalleşemeyeceğimiz, takım arkadaşlarımızı göremeyeceğimiz anlamına gelmez.

MİLLİ VOLEYBOLCU BAHAR TOKSOY GUIDETTI: Dünya Sağlık Örgütü bir haftada orta yoğunlukta 150 dakika, yüksek yoğunlukta 75 dakika fiziksel aktivite öneriyor.



MİLLİ OKÇU YASEMİN ECEM ANAGÖZ: Koşullar ne olursa olsun, daima sevdiğiniz spor için elinizden gelenin en iyisini yapın.

DALIŞ REKORTMENİ ŞAHİKA ERCÜMEN: Yeni dünya rekorları kırabilmek ve uluslararası başarılar elde edebilmek için antrenmanlara evde devam ediyorum. Siz de bize katılın, evde kalın, hareketsiz kalmayın.



MİLLİ BASKETBOLCU SİNAN GÜLER: Kaldığımız yerden daha büyük bir coşkuyla spor salonlarında buluşacağız. Bu sırada siz de dijital kanallar aracılığıyla hem de evinizdeki imkanları kullanarak hem fiziksel hem de sosyal olarak aktif kalın.