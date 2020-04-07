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07 Nisan 2020, Salı
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Millilerden mesaj var

Millilerden mesaj var

Yusuf Yazıcı, , , Guidetti ve birçok isim, ’nin 6 Nisan’a özel hazırladığı videoda bir araya geldi.

Kalkınma Programı () 'ye 6 Nisan Kalkınma ve Barış için Dünya Spor Günü'nde Türk sporunun önemli isimleriyle ülkeye çağrıda bulundu. 'Evde kal, sağlıklı kal' sloganıyla paylaşılan videdo yer alan isimler, şu mesajları gönderdi:

VOLEYBOL ANTRENÖRÜ GIOVANNI GUIDETTI: Spor kadınların, gençlerin, bireylerin ve toplulukların güçlenmesine katkı sağlar.

MİLLİ FUTBOLCU YUSUF YAZICI: Çünkü spor, ona emek harcayan kimseyi yalnız bırakmaz.

MİLLİ FUTBOLCU NURİ ŞAHİN: Koronavirüs nedeniyle evlerimizdeyiz. Ama bu aktivite yapmayacağımız, sosyalleşemeyeceğimiz, takım arkadaşlarımızı göremeyeceğimiz anlamına gelmez.

MİLLİ VOLEYBOLCU BAHAR TOKSOY GUIDETTI: Dünya Sağlık Örgütü bir haftada orta yoğunlukta 150 dakika, yüksek yoğunlukta 75 dakika fiziksel aktivite öneriyor.

MİLLİ OKÇU YASEMİN ECEM ANAGÖZ: Koşullar ne olursa olsun, daima sevdiğiniz spor için elinizden gelenin en iyisini yapın.

DALIŞ REKORTMENİ ŞAHİKA ERCÜMEN: Yeni dünya rekorları kırabilmek ve uluslararası başarılar elde edebilmek için antrenmanlara evde devam ediyorum. Siz de bize katılın, evde kalın, hareketsiz kalmayın.

MİLLİ BASKETBOLCU SİNAN GÜLER: Kaldığımız yerden daha büyük bir coşkuyla spor salonlarında buluşacağız. Bu sırada siz de dijital kanallar aracılığıyla hem de evinizdeki imkanları kullanarak hem fiziksel hem de sosyal olarak aktif kalın.

  1. 7.4.2020
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