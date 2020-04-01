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01 Nisan 2020, Çarşamba
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A 'ımızın hazırlık maçları iptal edildi!

A Milli Takım'ımızın hazırlık maçları iptal edildi!

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya büyük bir hızla yayılmaya devam eden corona virüsü salgını, 40 binden fazla insanın ölümüne sebep oldu. Bu süreçte tüm spor müsabakaları ertelendi ve durduruldu. Futbolun ve sporun geleceği hakkında 'dan corona virüsü hamleleri gelmeye devam ediyor. Verilen son dakika kararına göre haziran ayında oynanması planlanan hazırlık maçları tümüyle iptal edildi.

Corona virüsü salgını tüm dünyada etkisini göstermeye devam ediyor. Tüm dünyada yaklaşık 40 bin kişinin ölümüne sebep olan salgın, birçok alan gibi sporuda olumsuz etkiledi. Özellikle Avrupa'da ölüm sayıları her geçen gün artmaya devam ediyor. , bu salgın hakkında yeni kararlar ve önlemler almaya devam ediyor. Yaşanan son dakika gelişmesine göre A 'ın hazırlık maçları iptal edildi.

A MİLLİ TAKIM HAZIRLIK MAÇLARI ERTELENDİ

Tüm dünyayı saran corona virüsü salgını tedbirleri kapsamında ligler ve turnuvalar askıya alınırken, benzer bir karar da UEFA'dan geldi.UEFA, haziran ayında oynanacak olan milli takım hazırlık karşılaşmalarını salgın sebebiyle iptal ettiğini açıkladı. Böylelikle Milli Takım'ımızın Slovenya ve Avusturya maçlarının ardından Azerbaycan ve Hırvatistan ile oynayacağı hazırlık mücadeleleri de iptal edilmiş oldu.

  1. 01.04.2020
  2. Güncelleme: 01.04.2020 16:03
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