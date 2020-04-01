A Milli Takım'ımızın hazırlık maçları iptal edildi!
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya büyük bir hızla yayılmaya devam eden corona virüsü salgını, 40 binden fazla insanın ölümüne sebep oldu. Bu süreçte tüm spor müsabakaları ertelendi ve durduruldu. Futbolun ve sporun geleceği hakkında UEFA'dan corona virüsü hamleleri gelmeye devam ediyor. Verilen son dakika kararına göre haziran ayında oynanması planlanan milli takım hazırlık maçları tümüyle iptal edildi.
Corona virüsü salgını tüm dünyada etkisini göstermeye devam ediyor. Tüm dünyada yaklaşık 40 bin kişinin ölümüne sebep olan salgın, birçok alan gibi sporuda olumsuz etkiledi. Özellikle Avrupa'da ölüm sayıları her geçen gün artmaya devam ediyor. UEFA, bu salgın hakkında yeni kararlar ve önlemler almaya devam ediyor. Yaşanan son dakika gelişmesine göre A Milli Takım'ın hazırlık maçları iptal edildi.
A MİLLİ TAKIM HAZIRLIK MAÇLARI ERTELENDİ
Tüm dünyayı saran corona virüsü salgını tedbirleri kapsamında ligler ve turnuvalar askıya alınırken, benzer bir karar da UEFA'dan geldi.UEFA, haziran ayında oynanacak olan milli takım hazırlık karşılaşmalarını salgın sebebiyle iptal ettiğini açıkladı. Böylelikle Milli Takım'ımızın Slovenya ve Avusturya maçlarının ardından Azerbaycan ve Hırvatistan ile oynayacağı hazırlık mücadeleleri de iptal edilmiş oldu.
- 01.04.2020
- Güncelleme: 01.04.2020 16:03
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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