A Milli Takım'ımızın hazırlık maçları iptal edildi!

Corona virüsü salgını tüm dünyada etkisini göstermeye devam ediyor. Tüm dünyada yaklaşık 40 bin kişinin ölümüne sebep olan salgın, birçok alan gibi sporuda olumsuz etkiledi. Özellikle Avrupa'da ölüm sayıları her geçen gün artmaya devam ediyor. UEFA, bu salgın hakkında yeni kararlar ve önlemler almaya devam ediyor. Yaşanan son dakika gelişmesine göre A Milli Takım'ın hazırlık maçları iptal edildi.

A MİLLİ TAKIM HAZIRLIK MAÇLARI ERTELENDİ

Tüm dünyayı saran corona virüsü salgını tedbirleri kapsamında ligler ve turnuvalar askıya alınırken, benzer bir karar da UEFA'dan geldi.UEFA, haziran ayında oynanacak olan milli takım hazırlık karşılaşmalarını salgın sebebiyle iptal ettiğini açıkladı. Böylelikle Milli Takım'ımızın Slovenya ve Avusturya maçlarının ardından Azerbaycan ve Hırvatistan ile oynayacağı hazırlık mücadeleleri de iptal edilmiş oldu.