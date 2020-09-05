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05 Eylül 2020, Cumartesi
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: Tek hedef zafer!

Hakan Çalhanoğlu: Tek hedef zafer!

UEFA Uluslar Ligi B Ligi'nde ile oynanan mücadeleden 1-0 mağlubiyetle ayrılan A 'ımızda mücadele sonrası yaptığı açıklamada “Macaristan karşısında iyi bir oyun ortaya koyamadık. Bunu düzeltmek için çabalayacağız. maçında tek hedefimiz 3 puan olacak” dedi.

A 'ın on numarası , karşılaşması öncesinde iddialı açıklamalar yaptı. karşısında etkili bir oyun ortaya çıkmadığını kaydeden Hakan, "Ülkemizi bu dönemde mutlu etmek isterdik fakat beklentiyi karşılayamadık. Bunun farkındayız ve düzeltmek için takım halinde çabalacağız. Artık Sırbistan maçına odaklandık, bizim için hedef maç haline geldi" dedi.

A Milli Takım'ın on numarası Hakan Çalhanoğlu, Sırbistan karşılaşması öncesinde iddialı açıklamalar yaptı. Macaristan karşısında etkili bir oyun ortaya çıkmadığını kaydeden Hakan, "Ülkemizi bu dönemde mutlu etmek isterdik fakat beklentiyi karşılayamadık. Bunun farkındayız ve düzeltmek için takım halinde çabalacağız. Artık Sırbistan maçına odaklandık, bizim için hedef maç haline geldi" dedi.

Zorlu bir karşılaşma olacağını ifade eden Hakan Çalhanoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "İlk maçta onlar da 'ya kaybetti. Bizim karşılaşmayı çıkış olarak görecekler. Zorlu bir maç olacak fakat hocamızın önderliğinde iyi hazırlanarak kazanmak istiyoruz. Tek hedefimiz 3 puan. Sırbistan'ı mağlup ederek Uluslar Ligi'nde de iddialı olduğumuzu kanıtlayacağız. Buna takım olarak yürekten inanıyoruz"

MERİH: AYAĞA KALKARIZ
Milli futbolcu Merih Demiral, Macaristan karşısındaki 1-0'lık yenilgiyi telafi edeceklerini söyledi. Bu maçı bir yol kazası olarak gördüğünü belirten Merih, "Daha önce nasıl başardıysak yeniden iyi bir oyun ortaya koyan ve kazanan bir takım olacağız. Ayağa kalkmak için takım halinde hocamıza söz verdik. Sırbistan maçı bizim için yeniden çıkışın başlangıcı olacak" dedi.

  1. 5.9.2020
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