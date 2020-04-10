Yunus karantinada

Bundesliga ekibi Union Berlin'de kiralık olarak forma giyen 28 yaşındaki yıldız hakkında konuşan hocası Urs Fischer, Yunus'un karantinada olduğunu ve idmanlara gelecek hafta katılacağını açıkladı. Yunus bu sezon Almanya'da 9 maçta 1 asist yaptı.