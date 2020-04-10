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10 Nisan 2020, Cuma
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Yunus karantinada

Yunus karantinada

A formasını 25 kez terleten , corona virüsü nedeniyle karantinaya alındı.

Bundesliga ekibi Union 'de kiralık olarak forma giyen 28 yaşındaki yıldız hakkında konuşan hocası Urs Fischer, Yunus'un karantinada olduğunu ve idmanlara gelecek hafta katılacağını açıkladı. Yunus bu sezon 'da 9 maçta 1 asist yaptı.

  1. 10.4.2020
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