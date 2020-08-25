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25 Ağustos 2020, Salı
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A Hırvatistan karşılaşacak! İşte o tarih...

A Milli Takım Hırvatistan karşılaşacak! İşte o tarih...

A Milli Futbol Takımı düzenlenen hazırlık maçında Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. yapılan açıklamaya göre Türkiye-Hırvatistan maçı Çarşamba günü, İstanbul 'nda oynanacak.

A Milli Futbol Takımı, Çarşamba günü Hırvatistan ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. yapılan açıklamaya göre Türkiye-Hırvatistan maçı, İstanbul 'nda oynanacak.

Mücadelenin başlama saatinin ise daha sonra açıklanacağı duyuruldu. Açıklamada, Türkiye-Hırvatistan mücadelesinin, 2021 Şampiyonlar Ligi finalinin yapılacağı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilen kapsamlı yenileme çalışmalarının ardından oynanacak ilk milli maç olacağı da belirtildi.

Ay-yıldızlılar, bu maçın ardından UEFA Uluslar Ligi'nde 15 Kasım'da ile evinde, 18 Kasım'da ise deplasmanda ile karşılaşacak.

  1. 25.08.2020
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