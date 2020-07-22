A Milli Futbol Takımı'nda flaş ayrılık! Bayram Bektaş...

A Milli Futbol Takımı'nın yardımcı antrenörlerinden Bayram Bektaş görevinden ayrıldı.

Bayram Bektaş yaptığı açıklamada, A Milli Takım'daki görevinden ayrıldığını ve yoluna Süper Lig ya da Avrupa'da bir takımda teknik direktör olarak devam etmek istediğini belirtti.

Bektaş, A Milli Takım'da çalışmanın kendisi için büyük bir onur olduğunun altını çizerek, başta A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş olmak üzere kendisine bu fırsatı veren herkese şükranlarını sunduğunu aktardı.

Bu kararını Şenol Güneş'e ilettiğini ve onun onayının ardından görevinden ayrıldığını vurgulayan Bayram Bektaş, şöyle konuştu:

"Milli takım ile 1 yıllık sözleşmem vardı ve kısa bir süre önce sona erdi. Şenol Hoca ile görüşüp kariyer planlamam doğrultusunda bundan sonra yoluma Süper Lig ya da Avrupa'da bir takımda devam etmek istediğimi, enerjimi bu şekilde kullanmak istediğimi söyledim. O da sağ olsun olumlu karşıladı ve destek verdi. Çok şükür milli takımda başarılı olduk. Şenol Hocam bana çok şey kattı, gerçekten inanılmaz bir çalışma disiplini var. Çok güzel şeyler öğrendim. Bu süreçte Avrupa Şampiyonası hedefimizdi, o amaçla geldim ve bunu başardık. Şenol Hocama bana milli takım kapısını açtığı için çok teşekkür ediyorum. Milli takımda çalışmak herkese nasip olmaz. Tüm teknik direktörler için orası en önemli adres. Salgından dolayı Avrupa Şampiyonası ertelendi. Orada milli takım ile olmayı çok isterdim. Kısmet değilmiş. Bir yıl daha ligden uzak kalmak istemedim."

Milli takımın kendisi için çok büyük bir tecrübe olduğunu aktaran Bayram Bektaş, "Kariyerimde bu apoleti de taktığım için çok mutluyum. Mili takımda çalışmış olmaktan dolayı büyük gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

"NETLEŞEN BİR DURUM YOK"

A Milli Takım'da görev yaptığı süreçte 5 takımdan teklif aldığını açıklayan Bektaş, şunları kaydetti:

"Şu an için bir takımla anlaşma gibi bir durumum yok. Netleşen bir şey yok. A Milli Takım'dayken 5 takımdan teklif geldi ama o süreçte bırakıp gidemezdim. Şu an arayıp soranlar var ama acele de etmek istemiyorum. Kendimi iyi ifade edebileceğim, kurumsal bir takım tercihim olur. Kendi ideallerimi, düşüncelerimi ortaya koyacağım bir takımda çalışmak isterim."

"MİLLİ TAKIMDA İNANILMAZ BİR POTANSİYEL VAR"

Bayram Bektaş, A Milli Takım'ın müthiş bir jenerasyon yakaladığına dikkati çekerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Milli takımımız grup maçlarında inanılmaz bir hava yakalamıştı. Bu motivasyon ve yakaladığımız müthiş jenerasyonla Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olacağımıza inancımız tamdı. Tüm oyuncuların ve ekibin Şenol Hoca'ya da büyük bir saygısı ve inancı var. Çünkü Şenol Hoca, hangi maçta hangi oyuncudan nasıl performans alacağını çok iyi biliyor ve onu tercih ediyor. Bu nedenle oynayan oynamayan herkes mutluydu. Emre Belözoğlu ve Burak Yılmaz'ın orada olması çok büyük avantajımızdı. Çok güzel bir süreç yaşadık. Emre Belözoğlu'na, Burak Yılmaz'a, kaleci Mert Günok'a, tüm oyunculara teşekkür ediyorum. Hepsi pırlanta gibi. Ertelenmesinin tek avantajı sakat oyuncularımızın dönüşü olur. Umarım gelecek sene yine başarıdan başarıya koşacak bir milli takımı izleyeceğiz."