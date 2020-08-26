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26 Ağustos 2020, Çarşamba
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Milliler ’da sahada

Milliler 11 Kasım’da sahada

A Mıllı Futbol Takımı'nın 'da Hırvatistan'la 'nda özel maçta karşılaşacak.

A Mıllı Futbol Takımı'nın 'da Hırvatistan'la 'nda özel maçta karşılaşacak. Ay-yıldızlılar, Uluslar Ligi'nde 15 Kasım'de ile evinde, 18 Kasım'da ise deplasmanda ile karşılaşacak.
  1. 26.8.2020
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