Son dakika: A Milli Futbol Takım'ımızın aday kadrosu açıklandı! - Son dakika A Milli Futbol Takımı haberleri - Fotomaç
28 Ağustos 2020, Cuma
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Haberler A Milli Futbol Takımı O isim ilk kez kadroda! İşte A Millilerin aday kadrosu

Son dakika: A 'ımızın açıklandı!

Son dakika: A Milli Futbol Takım'ımızın aday kadrosu açıklandı!

Son dakika... Uluslar Ligi'nde Macaristan ve Sırbistan ile karşılaşacak olan A 'ımızın açıklandı. İşte o isimler...

Macaristan ve Sırbistan ile Uluslar Ligi'nde karşılaşacak olan A Milli Takım'ımızın açıklandı. Kadroda Hollanda Ligi ekiplerinden Feyenoord'da forma giyen Orkun Kökçü ile Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş ilk kezkadroda yer aldı. İşte o isimler...

KALECİ

Fehmi Mert Günok, Gökhan Akkan, Uğurcan Çakır

DEFANS

Mehmet Zeki Çelik, Mert Müldür, Nazım Sangaré, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Muhammed Kabak, Yıldırım Mert Çetin, Cengiz Umut Meraş, Hasan Ali Kaldırım

ORTA SAHA

Cengiz Ünder, Efecan Karaca, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Mert Hakan Yandaş, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Emre Kılınç

FORVET

Ahmed Kutucu, Burak Yılmaz, Enes Ünal, Kenan Karaman

  1. 28.08.2020
  2. Güncelleme: 28.08.2020 16:25
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