İki isim ilk kez Milli Takım’da

A Milli Takımımızın UEFA Uluslar Ligi'nde 3 Eylül'de Sivas'ta Macaristan ve 6 Eylül'de deplasmanda Sırbistan ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı. F.Bahçe'den Mert Hakan Yandaş ve Feyenoord forması giyen Orkun Kökçü ilk kez aday kadroya davet edildi. 17 oyuncu yurtdışında forma giyerken; Başakşehir 4'le en fazla oyuncu gönderen oldu.