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29 Ağustos 2020, Cumartesi
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İki isim ilk kez ’da

İki isim ilk kez Milli Takım’da

A Milli Takımımızın 'nde 3 Eylül'de 'ta ve 6 Eylül'de deplasmanda ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı.

A Milli Takımımızın 'nde 3 Eylül'de 'ta ve 6 Eylül'de deplasmanda ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı. F.Bahçe'den Mert Hakan Yandaş ve Feyenoord forması giyen Orkun Kökçü ilk kez aday kadroya davet edildi. 17 oyuncu yurtdışında forma giyerken; 4'le en fazla oyuncu gönderen oldu.

  1. 29.8.2020
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