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23 Temmuz 2020, Perşembe
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Millilerde ayrılık

Millilerde ayrılık

A 'nın yardımcı antrenörlerinden görevinden ayrıldı. Lig ya da Avrupa'da bir takımda olarak devam etmek istediğini belirten Bektaş, "'e de fikrimi ilettim. O da sağ olsun olumlu karşıladı ve destek verdi. Burada çok güzel şeyler öğrendim" dedi.

A 'nın yardımcı antrenörlerinden görevinden ayrıldı. Lig ya da Avrupa'da bir takımda olarak devam etmek istediğini belirten Bektaş, "'e de fikrimi ilettim. O da sağ olsun olumlu karşıladı ve destek verdi. Burada çok güzel şeyler öğrendim" dedi.

  1. 23.7.2020
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