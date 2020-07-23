Millilerde ayrılık

A Milli Futbol Takımı'nın yardımcı antrenörlerinden Bayram Bektaş görevinden ayrıldı. Yoluna Süper Lig ya da Avrupa'da bir takımda teknik direktör olarak devam etmek istediğini belirten Bektaş, "Şenol Güneş'e de fikrimi ilettim. O da sağ olsun olumlu karşıladı ve destek verdi. Burada çok güzel şeyler öğrendim" dedi.