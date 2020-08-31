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31 Ağustos 2020, Pazartesi
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Liderlik istiyoruz

Liderlik istiyoruz

A Spor’a konuşan Güneş, “’na mutlaka katılmamız gerekiyor. ’nde grup liderliği. EURO 2021’e hazır gitmeliyiz” dedi.

A Teknik Direktörü , A Spor'a konuk oldu. Başarılı hoca, seyircisiz maçların zevksiz olduğunu söylerken, "Şu an tadı tuzu yok. 12. dediğimiz seyircilerimizin olmadığı zaman, 1. olduklarını anladık. Önce seyirci sonra diğer argümanların olması gerekiyor" ifadelerini kullandı. Salgından dolayı tedbirleri sıkılaştırdıklarını da kaydeden Güneş, "'na mutlaka katılmak istiyoruz. 'ni lider bitirmek. EURO 2021'e hazır gitmeliyiz" diye konuştu.

BU KADROYLA 3-5 SENE GİDERİM
Elindeki oyuncu grubunu kısa ve orta vadede kullanabileceğini söyleyen Güneş, "Bu takımla 3-5 sene rahat giderim. Ama sonrasını da düşünmek lazım. Uluslararası başarımız yeterli değil. Üretimde şikayetiniz var mı? Var. Uluslararası başarı var mı? Var ama yeterli değil. Şu anda mevcut durumda daha iyisini yapalım. Avrupa'ya çıkan takımlarımızda geriye düşüş var. Şampiyon takım bile ön eleme oynamak durumunda kalabilir. Bunların düzelmesi için yeniden üretmemiz lazım" yorumunu yaptı.

ÖMÜR SAKAT, FERDİ İMZALAMALI
Abdülkadir Ömür'ün çağırılmamasının nedenini de açıklayan Güneş, "Ömür neden yok' diyenler futboldan anlıyor ama ameliyatını araştırmıyor" dedi. Ferdi Kadıoğlu'nun milli takımda oynaması için imza atması gerektiğini belirten Güneş, "Oyuncuyu istedik. Kafasında başka bir şey varsa bilemeyiz. 'ü çağırdık fakat belgeleri yetişmedi" dedi. Tecrübeli hoca, 'tayken 'ye karşı 10 yabancı çıkmasıyla ilgili ise, "Sezon başıydı ve kadroda sıkıntılar vardı" diye konuştu.

DEV EKİPLER MAÇ İSTİYOR
Milli takımın popüler hale geldiğini belirten Şenol Güneş, "Salgının gölgesinde spor yapmaya devam edeceğiz. Farklı şartlar içerisinde en iyisini sunmaya çalışacağız. Bütün dünya mutluysa siz de mutlusunuz. Milli Takımımız uluslararası alanda rağbet görüyor. Hırvatistan, , şimdi de bizimle maç yapmak istiyor. Biz onlarla oynamak isterken 'hayır' diyorlardı, yanaşmıyorlardı. Şu an, bu güzel bir durum ama yeterli değil" dedi.

TÜRK PARASINI KORUMALIYIZ
Şenol Güneş, kulüplerin yabancı futbolculara cinsinden maaş ödediğini ve bu durumun ülke ekonomisine zarar verdiğini savundu. Güneş, "Türk parasının değerini korumak zorundayız. Yabancı oyuncu getirirken euro ödüyoruz. Üretip satarsak, ülkeye döviz girer" dedi.

A MİLLİ TAKIM RİVA'DA TOPLANDI
UEFA Uluslar Ligi'nde 3 Eylül'de ve 6 Eylül'de ile karşılaşacak A Milli Takım, Riva'da toplandı. Ekipte eksikler vardı. Lille forması giyen , Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik, dün maçları olduğu için idmana katılmadı. Ay-yıldızlılar, bugün devam edecek.

  1. 31.8.2020
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