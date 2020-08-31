Liderlik istiyoruz
A Spor’a konuşan Güneş, “Dünya Kupası’na mutlaka katılmamız gerekiyor. Hedefimiz Uluslar Ligi’nde grup liderliği. EURO 2021’e hazır gitmeliyiz” dedi.
BU KADROYLA 3-5 SENE GİDERİM
Elindeki oyuncu grubunu kısa ve orta vadede kullanabileceğini söyleyen Güneş, "Bu takımla 3-5 sene rahat giderim. Ama sonrasını da düşünmek lazım. Uluslararası başarımız yeterli değil. Üretimde şikayetiniz var mı? Var. Uluslararası başarı var mı? Var ama yeterli değil. Şu anda mevcut durumda daha iyisini yapalım. Avrupa'ya çıkan takımlarımızda geriye düşüş var. Şampiyon takım bile ön eleme oynamak durumunda kalabilir. Bunların düzelmesi için yeniden üretmemiz lazım" yorumunu yaptı.
ÖMÜR SAKAT, FERDİ İMZALAMALI
Abdülkadir Ömür'ün çağırılmamasının nedenini de açıklayan Güneş, "Ömür neden yok' diyenler futboldan anlıyor ama ameliyatını araştırmıyor" dedi. Ferdi Kadıoğlu'nun milli takımda oynaması için imza atması gerektiğini belirten Güneş, "Oyuncuyu istedik. Kafasında başka bir şey varsa bilemeyiz. Sinan Gümüş'ü çağırdık fakat belgeleri yetişmedi" dedi. Tecrübeli hoca, Beşiktaş'tayken Napoli'ye karşı 10 yabancı çıkmasıyla ilgili ise, "Sezon başıydı ve kadroda sıkıntılar vardı" diye konuştu.
DEV EKİPLER MAÇ İSTİYOR
Milli takımın popüler hale geldiğini belirten Şenol Güneş, "Salgının gölgesinde spor yapmaya devam edeceğiz. Farklı şartlar içerisinde en iyisini sunmaya çalışacağız. Bütün dünya mutluysa siz de mutlusunuz. Milli Takımımız uluslararası alanda rağbet görüyor. Hırvatistan, Almanya, şimdi de Belçika bizimle maç yapmak istiyor. Biz onlarla oynamak isterken 'hayır' diyorlardı, yanaşmıyorlardı. Şu an, bu güzel bir durum ama yeterli değil" dedi.
TÜRK PARASINI KORUMALIYIZ
Şenol Güneş, kulüplerin yabancı futbolculara döviz cinsinden maaş ödediğini ve bu durumun ülke ekonomisine zarar verdiğini savundu. Güneş, "Türk parasının değerini korumak zorundayız. Yabancı oyuncu getirirken euro ödüyoruz. Üretip satarsak, ülkeye döviz girer" dedi.
A MİLLİ TAKIM RİVA'DA TOPLANDI
UEFA Uluslar Ligi'nde 3 Eylül'de Macaristan ve 6 Eylül'de Sırbistan ile karşılaşacak A Milli Takım, Riva'da toplandı. Ekipte eksikler vardı. Lille forması giyen Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik, dün maçları olduğu için idmana katılmadı. Ay-yıldızlılar, bugün devam edecek.
- 31.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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