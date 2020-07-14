Millilerin rakibi Almanya oldu!
A Milli Futbol Takım'ımız, Köln'de gerçekleştirilecek organizasyonda Almanya ile karşı karşıya gelecek. Mücadele 7 Ekim'de oynanacak. İşte detaylar...
Türkiye A Milli Futbol Takımı, 7 Ekim'de Almanya ile hazırlık maçı yapacak. Karşılaşma Köln'de oynanacak. Çekya ile 11 Kasım'da karşılaşacaklarını da söyleyen Almanya Teknik Direktörü Joachim Löw, "İki takım da spor açısından çok ilginç bir rakip. Bu karşılaşma ekibimizin gelişimi hakkında önemli bilgiler verecek. Bu maçları sonbaharda izleyici önünde oynayabileceğimizi umuyorum" diye konuştu.
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- 14.7.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
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