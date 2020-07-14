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14 Temmuz 2020, Salı
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Millilerin rakibi oldu!

Millilerin rakibi Almanya oldu!

A Milli Futbol Takım'ımız, Köln'de gerçekleştirilecek organizasyonda ile karşı karşıya gelecek. Mücadele 7 Ekim'de oynanacak. İşte detaylar...

A , 7 Ekim'de ile hazırlık maçı yapacak. Karşılaşma Köln'de oynanacak. Çekya ile 11 Kasım'da karşılaşacaklarını da söyleyen Almanya Teknik Direktörü Joachim Löw, "İki takım da spor açısından çok ilginç bir rakip. Bu karşılaşma ekibimizin gelişimi hakkında önemli bilgiler verecek. Bu maçları sonbaharda izleyici önünde oynayabileceğimizi umuyorum" diye konuştu.

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  1. 14.7.2020
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