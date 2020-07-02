İşte 19 Yaş Altı Milli Takımı'nın aday kadrosu!
2-8 Eylül tarihlerinde Hırvatistan'da oynanacak Avrupa Şampiyonası Elit Tur maçları için belirlenen aday kadro açıklandı. Listede dikkat çeken isimler de yer aldı.
19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın 2-8 Eylül'de Hırvatistan'da oynayacağı Avrupa Şampiyonası Elit Tur müsabakalarının aday kadrosu belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, aday kadroya davet edilen genç millilerin 25 Temmuz Cumartesi günü Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir araya geleceği bildirildi.
Ay-yıldızlılar, organizasyonda Hırvatistan, Portekiz ve Slovakya ile karşılaşacak. Müsabakaların yerleri ve başlangıç saatleri ilerleyen günlerde belli olacak.
Zeki Önatlı'nın teknik direktörlüğünü yaptığı 19 Yaş Altı Milli Takımı'nın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:
Muhammet Taha Tepe, Yusuf Can Esendemir, Atalay Yıldırım, (Niğde Anadolu), Arda Akbulut, Atakan Gündüz, Taha Tunç, (Trabzonspor), Doğan Alemdar (Hes Kablo Kayserispor), Ravil Tagir (Altınordu), Erdoğan Kaya, Halil Duman, Kerem Kalafat, Emre Yıldız, Oğuzhan Akgün, İlkay İşler (Beşiktaş), Işık Kaan Arslan, Süleyman Luş, Erkan Süer (Galatasaray), Batuhan Ekinci, Muhammed Gümüşkaya (Fenerbahçe), Veysel Karani Ünal (Giresunspor), Doğukan Efe (Osmanlıspor), Ozan İsmail Koç (Bursaspor), Efe Binici (Göztepe), Gökdeniz Bayrakdar (Kocaelispor), Ali Yavuz Kol (Tarsus İdman Yurdu), Eren Sami Dinkci (Werder Bremen), Muhammet Arslantaş (Medipol Başakşehir).
- 02.07.2020
- Güncelleme: 02.07.2020 15:50
- İşte 19 Yaş Altı Milli Takımı'nın aday kadrosu!
- Fenerbahçeli yıldız için transfer gelişmesi! De Colo için Real Madrid...
- Baskonia Dusko Ivanovic'in sözleşmesini bir yıl uzattı
- Basketbol federasyonunun genç oyuncu teşvik projesi hayata geçiyor
- Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de transferde atağa kalktı! Muhammed Kiprit...
- Fenerbahçe'de yerden yere vurulmuştu! Sivasspor'dan sürpriz transfer atağı
- Arda Turan'ın menajerinden transfer açıklaması! Galatasaray...
- Son dakika transfer haberleri: Galatasaray transferde mutlu sona ulaştı! Sağ bek...
- Ahmet Çakar: Ne 'Zorlu'su be Fatih hoca ne zorlusu!
- Emre Belözoğlu'na flaş sözler! "Utanç adamı"
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
İşte 19 Yaş Altı Milli Takımı'nın aday kadrosu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.