Daha tecrübeli olarak gideriz - Son dakika A Milli Futbol Takımı haberleri - Fotomaç
30 Haziran 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler A Milli Futbol Takımı Daha tecrübeli olarak gideriz

Daha olarak gideriz

Daha tecrübeli olarak gideriz

ekibi Lille'de oynayan , 'nın corona virüsü salgını nedeniyle 2021'e ertelenmesinin kendisi için hayal kırıklığı olduğunu ancak daha bir takım olarak şampiyonaya gideceklerini söyledi.

ekibi Lille'de oynayan , 'nın corona virüsü salgını nedeniyle 2021'e ertelenmesinin kendisi için hayal kırıklığı olduğunu ancak daha bir takım olarak şampiyonaya gideceklerini söyledi. Zeki, "2021'de daha tecrübeli olacağız. Bütün oyuncular liglerinde daha fazla süre alacak. İnşallah çok iyi işler yapacağız" diye konuştu.
  1. 30.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Daha tecrübeli olarak gideriz haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA