Almanya Futbol Federasyonu, yaptığı açıklamada 7 Ekim tarihinde A Milli Futbol Takımımız ile hazırlık maçı oynanacağını duyurdu.
Almanya Futbol Federasyonu, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada A Milli Futbol Takımımız ile 7 Ekim tarihine bir hazırlık maçı oynanacağını duyurdu.
Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Löw, konu ile ilgili yaptığı konuşmada, "Gelecek yaz EURO 2020 olacak ve genç oyuncularımızı görmek istiyoruz. Türkiye ve Çekya, çok ilginç rakipler. Uluslar Ligi'nde oynayacağımız maçlar öncesi bu iki maç bizim için önemli bir gösterge olacak. Ayrıca bu maçları seyirci önünde oynayabileceğimizi umuyorum" dedi.
- 13.07.2020
- Güncelleme: 13.07.2020 14:59
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Almanya ile Türkiye hazırlık maçı yapacak! İşte tarihi... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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