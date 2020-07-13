Son dakika: Almanya ile Türkiye hazırlık maçı yapacak! İşte tarihi... - Son dakika A Milli Futbol Takımı haberleri - Fotomaç
13 Temmuz 2020, Pazartesi
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Haberler A Milli Futbol Takımı Almanya ile Türkiye hazırlık maçı yapacak! Tarihi...

Son dakika: ile hazırlık maçı yapacak! İşte tarihi...

Son dakika: Almanya ile Türkiye hazırlık maçı yapacak! İşte tarihi...

Federasyonu, yaptığı açıklamada 7 Ekim tarihinde A Milli Futbol Takımımız ile hazırlık maçı oynanacağını duyurdu.

Federasyonu, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada A Milli Futbol Takımımız ile 7 Ekim tarihine bir hazırlık maçı oynanacağını duyurdu.

Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Löw, konu ile ilgili yaptığı konuşmada, "Gelecek yaz EURO 2020 olacak ve genç oyuncularımızı görmek istiyoruz. Türkiye ve Çekya, çok ilginç rakipler. Uluslar Ligi'nde oynayacağımız maçlar öncesi bu iki maç bizim için önemli bir gösterge olacak. Ayrıca bu maçları seyirci önünde oynayabileceğimizi umuyorum" dedi.

  1. 13.07.2020
  2. Güncelleme: 13.07.2020 14:59
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