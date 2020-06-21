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21 Haziran 2020, Pazar
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teknik direktörleri son kez buluştu!

Milli takım teknik direktörleri son kez buluştu!

A Milli Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, corona virüsü nedeniyle ertelenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 'ımız ile aynı grupta yer alan diğer milli takım teknik direktörleriyle olan sohbetinde son kez bir araya geldi. İşte detaylar...

() sosyal medya hesabından paylaşılan sohbetlerin sonuncusuna, Güneş'in yanı sıra İsviçre Milli Takımı Teknik Direktörü Vladimir Petkovic, İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini ve Galler Milli Takımı Teknik Direktörü Ryan Giggs katıldı.

Sohbete "BizBüyükBirAileyiz" etiketiyle katılan Güneş, 'nin corona virüsü salgını nedeniyle ertelenmemesi halinde bugün son grup maçlarının oynanacağını hatırlattı.

Gol sonrası sevinçler, sahadaki atmosfer ve binlerce taraftarın tezahüratları gibi futbolun güzelliklerine değinen dört teknik adam, şampiyonada görüşmek üzere vedalaştı.

  1. 21.06.2020
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