Milli takım teknik direktörleri son kez buluştu!
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, corona virüsü nedeniyle ertelenen EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Milli Takım'ımız ile aynı grupta yer alan diğer milli takım teknik direktörleriyle olan sohbetinde son kez bir araya geldi. İşte detaylar...
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) sosyal medya hesabından paylaşılan sohbetlerin sonuncusuna, teknik direktör Güneş'in yanı sıra İsviçre Milli Takımı Teknik Direktörü Vladimir Petkovic, İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini ve Galler Milli Takımı Teknik Direktörü Ryan Giggs katıldı.
Sohbete "BizBüyükBirAileyiz" etiketiyle katılan Güneş, EURO 2020'nin corona virüsü salgını nedeniyle ertelenmemesi halinde bugün son grup maçlarının oynanacağını hatırlattı.
Gol sonrası sevinçler, sahadaki atmosfer ve binlerce taraftarın tezahüratları gibi futbolun güzelliklerine değinen dört teknik adam, şampiyonada görüşmek üzere vedalaştı.
Teknik direktörlerin sohbetinde şimdilik sona geldik ?? Seneye @EURO2020'de görüşmek üzere! ??????????????????????????#seeyousoon #StaySafe pic.twitter.com/qQLoMpvQfR— Milli Takımlar (@MilliTakimlar) June 21, 2020
- 21.06.2020
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