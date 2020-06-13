Şenol Güneş'ten Giggs, Mancini ve Petkovic'le WhatsApp görüşmesi! EURO 2020...
Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, normal şartlarda dün başlaması gereken ve corona virüsü salgını nedeniyle bir sonraki yıl yapılacak olan EURO 2020 turnuvasındaki rakip teknik direktörlerle görüştü. İşte Şenol Güneş, Ryan Giggs, Roberto Mancini ve Vladimir Petkovic ile arasında gerçekleşen WhatsApp konuşması esnasındaki eğlenceli anlar...
12 Haziran-12 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan ancak corona virüsü nedeniyle 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihine ertelenen Euro 2020 Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Takım, İtalya, İsviçre ve Galler'le gruptan çıkma mücadelesi verecek.
Normal şartlarda 12 Haziran 2020'de A Milli Takım'ın İtalya ile oynayacağı karşılaşmayla başlaması planlanan turnuva 1 yıl ertelenirken, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, gruptaki takımların teknik adamlarıyla WhatsApp üzerinden sohbet etti.
İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini, Galler Teknik Direktörü Ryan Giggs ve İsviçre Teknik Direktörü Vladimir Petkoviç ile görüştü. Bugün oynanması gereken İsviçre-Galler mücadelesi üzerine yapılan sohbette eğlenceli anlar yaşandı.
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