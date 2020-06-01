TFF'den Şenol Güneş'e doğum günü mesajı!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı Teknik Direkrötü Şenol Güneş için bir doğum günü mesajı yayımladı. 68 yaşına basan tecrübeli çalıştırıcı için yayımlanan mesajda "Doğum günün kutlu olsun Şenol Hoca" denildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in doğum günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, 68. yaş günü için TFF'den kutlama mesajı geldi. Milli Takımlar resmi sosyal medya hesabından deneyimli çalıştırıcının fotoğrafı paylaşılırken, üzerine de; "Doğum günün kutlu olsun Şenol Hoca" notu düşüldü.
- 01.06.2020
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