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01 Haziran 2020, Pazartesi
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Haberler A Milli Futbol Takımı "Doğum günün kutlu olsun Şenol Hoca"

'den 'e mesajı!

TFF'den Şenol Güneş'e doğum günü mesajı!

(), A Direkrötü için bir mesajı yayımladı. 68 yaşına basan tecrübeli çalıştırıcı için yayımlanan mesajda "Doğum günün kutlu olsun " denildi.

(), A Direktörü 'in dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

A Milli Güneş'in, 68. yaş günü için TFF'den kutlama mesajı geldi. resmi sosyal medya hesabından deneyimli çalıştırıcının fotoğrafı paylaşılırken, üzerine de; "Doğum günün kutlu olsun " notu düşüldü.

  1. 01.06.2020
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