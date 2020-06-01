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Ferdi Kadıoğlu'dan milli takım açıklaması! ''Teklif geldiğinde...''
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı Ferdi Kadıoğlu önemli açıklamalarda bulundu. Trabzonlu bir baba ve Kanadalı bir annenin ikinci evladı olarak Hollanda'da forma dünyaya gelen Ferdi Erenay Kadıoğlu'nun hangi milli takımı seçeceği merak ediliyordu. 20 yaşındaki futbolcu konuyla ilgili önemli ifadeler kullanırken, Fenerbahçe'deki hedefini de duyurdu. İşte o açıklamalar...
1 Haziran 2020 Pazartesi 12:15
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TFF'nin Tam Saha dergisine röportaj veren Ferdi Kadıoğlu, ailesi, Fenerbahçe'ye gelme süreci, sarı-lacivertli takımdaki hedefleri hakkında önemli ifadeler kullandı ve milli takım tercihi hakkında konuştu.
İşte o açıklamalar...
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7 Ekim 1999 Hollanda Arnhem doğumlusun. Futbola başlamadan önce Hollanda'da nasıl bir çocukluk geçirdin?
Evet, dediğiniz gibi Arnhem doğumluyum. Ama orada sadece 1-2 yıl yaşadım. Daha sonra Nijmegen'e taşındık. Orada büyüdüm ve okula gittim. Futbola 4 yaşında, Arnhem'in AZ 2000 takımında başladım. Çocukluğumda okula gittiğimi hatırlıyorum.
Annem de babam da çalışıyordu. Annem profesyonel bir balerindi. Güzel bir çocukluk geçirdim diyebilirim. Şikâyet edebileceğim hiçbir şey yok.
Bir Türk ve bir Kanadalı Hollanda'da buluşmuş!
Aileni tanıyabilir miyiz? Hollanda'ya ne zaman ve nereden göçmüşler?
Aslında komik bir hikâye... Babam Türkiye'de doğuyor ve 7 yaşında Hollanda'ya yerleşiyorlar. Annem Kanada'da doğuyor ve o da 1 yaşında Hollanda'ya göçüyor ailesiyle. Ama açıkçası nasıl tanıştıklarını bilemiyorum.
Çünkü çok sık rastlanacak bir şey değil bir Türk ile Kanadalının Hollanda'da evlenmesi. Gerçekten güzel bir hikâye. Benden 1 yaş büyük bir ablam var. O şu an Hollanda'da okuyor. Annem, ablamla birlikte Hollanda'da, babam benimle birlikte Türkiye'de yaşıyor.