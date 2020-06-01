Ferdi Kadıoğlu'dan milli takım açıklaması! ''Teklif geldiğinde...'' - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
01 Haziran 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Ferdi Kadıoğlu'dan milli takım açıklaması! ''Teklif geldiğinde...''

Ferdi Kadıoğlu'dan milli takım açıklaması! ''Teklif geldiğinde...''

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı Ferdi Kadıoğlu önemli açıklamalarda bulundu. Trabzonlu bir baba ve Kanadalı bir annenin ikinci evladı olarak Hollanda'da forma dünyaya gelen Ferdi Erenay Kadıoğlu'nun hangi milli takımı seçeceği merak ediliyordu. 20 yaşındaki futbolcu konuyla ilgili önemli ifadeler kullanırken, Fenerbahçe'deki hedefini de duyurdu. İşte o açıklamalar...
1 Haziran 2020 Pazartesi 12:15
Ferdi Kadıoğlu'dan milli takım açıklaması! ''Teklif geldiğinde...''

TFF'nin Tam Saha dergisine röportaj veren Ferdi Kadıoğlu, ailesi, Fenerbahçe'ye gelme süreci, sarı-lacivertli takımdaki hedefleri hakkında önemli ifadeler kullandı ve milli takım tercihi hakkında konuştu.

İşte o açıklamalar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ferdi Kadıoğlu'dan milli takım açıklaması! ''Teklif geldiğinde...''

7 Ekim 1999 Hollanda Arnhem doğumlusun. Futbola başlamadan önce Hollanda'da nasıl bir çocukluk geçirdin?

Evet, dediğiniz gibi Arnhem doğumluyum. Ama orada sadece 1-2 yıl yaşadım. Daha sonra Nijmegen'e taşındık. Orada büyüdüm ve okula gittim. Futbola 4 yaşında, Arnhem'in AZ 2000 takımında başladım. Çocukluğumda okula gittiğimi hatırlıyorum.

Ferdi Kadıoğlu'dan milli takım açıklaması! ''Teklif geldiğinde...''

Annem de babam da çalışıyordu. Annem profesyonel bir balerindi. Güzel bir çocukluk geçirdim diyebilirim. Şikâyet edebileceğim hiçbir şey yok.

Ferdi Kadıoğlu'dan milli takım açıklaması! ''Teklif geldiğinde...''

Bir Türk ve bir Kanadalı Hollanda'da buluşmuş!

Aileni tanıyabilir miyiz? Hollanda'ya ne zaman ve nereden göçmüşler?

Aslında komik bir hikâye... Babam Türkiye'de doğuyor ve 7 yaşında Hollanda'ya yerleşiyorlar. Annem Kanada'da doğuyor ve o da 1 yaşında Hollanda'ya göçüyor ailesiyle. Ama açıkçası nasıl tanıştıklarını bilemiyorum.

Ferdi Kadıoğlu'dan milli takım açıklaması! ''Teklif geldiğinde...''

Çünkü çok sık rastlanacak bir şey değil bir Türk ile Kanadalının Hollanda'da evlenmesi. Gerçekten güzel bir hikâye. Benden 1 yaş büyük bir ablam var. O şu an Hollanda'da okuyor. Annem, ablamla birlikte Hollanda'da, babam benimle birlikte Türkiye'de yaşıyor.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA