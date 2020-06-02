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02 Haziran 2020, Salı
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’den ’e kutlama

TFF’den Şenol Güneş’e kutlama

, A Güneş'in dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

, A Güneş'in dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. 68 yaşına basan 'in fotoğrafı paylaşılırken, üzerine de; "Doğum günün kutlu olsun Şenol Hoca" notu düşüldü.
  1. 2.6.2020
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