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02 Haziran 2020, Salı
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'ten teşekkür

Şenol Güneş'ten teşekkür

A Milli Futbol Takım'ımızın tecrübeli çalıştırıcısı , olması vesilesiyle kendisine mesaj gönderen ve yayımlayan kurumlara, taraftarlara, futbolculara, meslektaşlarına ve dostlarına teşekkür etti.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü , dolayısıyla mesaj gönderen ve yayımlayan kurumlara, taraftarlara, futbolculara, meslektaşlarına ve dostlarına teşekkür etti.

A Güneş, 'nun resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile doğum günü için mesaj yayımlayan ve gönderenlere teşekkür etti. Güneş'in açıklamaları tamamı şöyle:

"68. yaş günüm nedeniyle kutlama mesajı yayımlayan ve tarafıma mesaj gönderen tüm kurumlara, taraftarlarımıza, futbolcularıma, meslektaşlarıma ve dostlarıma nezaketlerinden dolayı teşekkür ederim. Hepinizin bildiği gibi, Covid-19 salgını nedeniyle birkaç aydır günlük hayatımızı olağanüstü koşullarda devam ettirdik. Bu hastalığa karşı millet olarak birlikte göğüs gererek, normalleşme adımlarının atılabilmesine uygun ortamı sağladık. Lütfen aynı beraberliği sürdürelim, dikkati elden bırakmayalım ve gayretimizle bir sonuca varalım. Yeni normalimize adapte olmanın önemine dikkatinizi çekerken, 'Sabır, kurtuluşun anahtarıdır' diyen Mevlana'nın şu sözünü de sizlere hatırlatmak isterim: 'Dün akıllıydım dünyayı değiştirmek istedim. Bugün ise bilgeyim, kendimi değiştirdim.'
Diğer yandan, futbol liglerimizdeki heyecana 12 Haziran'da oynanacak karşılaşmalarla bıraktığımız yerden devam edeceğiz. Sezonun geri kalanının ülkemiz ve spor kamuoyu için hayırlı olmasını diliyor, bu vesileyle liglerde mücadele edecek tüm takımlara başarı dileklerimi sunuyorum."

  1. 02.06.2020
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