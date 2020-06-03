Şenol Güneş: ‘Millet olarak göğüs gerdik’
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 68. yaş günü nedeniyle kutlama mesajı yayımlayan kurumlara, taraftarlara, futbolculara, meslektaşlarına ve dostlarına dolayı teşekkür etti.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 68. yaş günü nedeniyle kutlama mesajı yayımlayan kurumlara, taraftarlara, futbolculara, meslektaşlarına ve dostlarına dolayı teşekkür etti. Güneş koronavirüs gündemiyle ilgili ise, "Birkaç aydır günlük hayatımızı olağanüstü koşullarda devam ettirdik. Bu hastalığa karşı millet olarak birlikte göğüs gererek, normalleşme adımlarının atılabilmesine uygun ortamı sağladık. Beraberliği sürdürelim, dikkati elden bırakmayalım ve sonuca varalım. Yeni normalimize adapte olmanın önemine dikkatinizi çekerken, "Sabır, kurtuluşun anahtarıdır" diyen Mevlânâ'nın şu sözünü de sizlere hatırlatmak isterim: "Dün akıllıydım dünyayı değiştirmek istedim. Bugün ise bilgeyim, kendimi değiştirdim" ifadelerini kullandı.
- 3.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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