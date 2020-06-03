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03 Haziran 2020, Çarşamba
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Şenol Güneş: ‘Millet olarak göğüs gerdik’

Şenol Güneş: ‘Millet olarak göğüs gerdik’

A Güneş, 68. nedeniyle kutlama mesajı yayımlayan kurumlara, taraftarlara, futbolculara, meslektaşlarına ve dostlarına dolayı teşekkür etti.

A Milli , 68. nedeniyle kutlama mesajı yayımlayan kurumlara, taraftarlara, futbolculara, meslektaşlarına ve dostlarına dolayı teşekkür etti. Güneş koronavirüs gündemiyle ilgili ise, "Birkaç aydır günlük hayatımızı olağanüstü koşullarda devam ettirdik. Bu hastalığa karşı millet olarak birlikte göğüs gererek, normalleşme adımlarının atılabilmesine uygun ortamı sağladık. Beraberliği sürdürelim, dikkati elden bırakmayalım ve sonuca varalım. Yeni normalimize adapte olmanın önemine dikkatinizi çekerken, "Sabır, kurtuluşun anahtarıdır" diyen Mevlânâ'nın şu sözünü de sizlere hatırlatmak isterim: "Dün akıllıydım dünyayı değiştirmek istedim. Bugün ise bilgeyim, kendimi değiştirdim" ifadelerini kullandı.

  1. 3.6.2020
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