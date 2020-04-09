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09 Nisan 2020, Perşembe
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'dan kararı! Açıklama geldi

UEFA'dan EURO 2020 kararı! Açıklama geldi

'nın yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle bir yıl ertelediği 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın () ev sahibi şehirlerini değiştirmeyi planlamadığı belirtildi. UEFA yetkilisinin yaptığı açıklamada, ertelenen Avrupa Şampiyonası'nın düzenleneceği şehirlerde herhangi bir değişiklik yapılmasının düşünülmediğini kaydetti.

İngiliz 'a konuşan bir yetkilisi, 12 farklı ülkenin ev sahipliğinde düzenlenecek şampiyonada maçların oynanacağı şehirlerde değişiklik düşünülmediğini belirtti.

Maç takvimi hakkında kesinleşmiş bir durum olmadığını kaydeden UEFA yetkilisi, "Ev sahibi şehirlerle sürekli iletişim halindeyiz. Fikstürle ilgili de önümüzdeki süreçte duyuru yapılacak." ifadelerini kullandı.

'nin ev sahipleri arasında corona virüsünden en fazla etkilenen ve 'nın da yer alması soru işaretlerine neden olmuştu.

UEFA, 12 Haziran-12 Temmuz 2020 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan şampiyonayı 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihlerine ertelemişti.

  1. 09.04.2020
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