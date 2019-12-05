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05 Aralık 2019, Perşembe
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'' ayrı bir değeri var''

''Cumhurbaşkanımızın ayrı bir değeri var''

, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a neden özel şekilde teşekkür ettiğini de açıkladı. Usta hoca “Andorra maçında sayın o halini görünce biz de çok etkilendik” ifadelerini kullandı.

A Milli Takım Teknik Direktörü konuşmasının bir bölümünü Cumhurbaşkanı ve ortak duyguya ayırdı. Güneş "Geldiğimiz yer itibarıyla Cumhurbaşkanı'ndan taraftara kadar bu başarıda pay sahibi herkese teşekkür ediyoruz. Her zaman söyledik: Ben yok, biz varız. Cumhurbaşkanımız da taraftar. Andorra maçında sayın halini görünce etkilendik. Ben makam olarak değil insan olarak bakıyorum. En yetkilisi de en yetkisizi de aynı duyguyu paylaştı. Sıcak ve samimi olarak takımın başarısı için geldi. O yüzden benim gözümde ayrı bir değeri vardır" ifadelerini kullandı.

  1. 5.12.2019
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