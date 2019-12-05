''Cumhurbaşkanımızın ayrı bir değeri var''
Şenol Güneş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a neden özel şekilde teşekkür ettiğini de açıkladı. Usta hoca “Andorra maçında sayın Cumhurbaşkanımızın o halini görünce biz de çok etkilendik” ifadelerini kullandı.
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş konuşmasının bir bölümünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ortak duyguya ayırdı. Güneş "Geldiğimiz yer itibarıyla Cumhurbaşkanı'ndan taraftara kadar bu başarıda pay sahibi herkese teşekkür ediyoruz. Her zaman söyledik: Ben yok, biz varız. Cumhurbaşkanımız da taraftar. Andorra maçında sayın Cumhurbaşkanımızın halini görünce etkilendik. Ben makam olarak değil insan olarak bakıyorum. En yetkilisi de en yetkisizi de aynı duyguyu paylaştı. Sıcak ve samimi olarak takımın başarısı için geldi. O yüzden benim gözümde ayrı bir değeri vardır" ifadelerini kullandı.
- 5.12.2019
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