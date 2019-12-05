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05 Aralık 2019, Perşembe
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'ten taşanlar

Şenol Güneş'ten taşanlar

Geldiğimizde Uluslar Ligi'nde B Ligi'nden C Ligi'ne düşmüştük. 41. sırayak adar gerilemiştik. * Türk halkı milli maça gitmiyordu. sempati kaybolmuştu.

Biz diyalog ortamını sıcak tuttuk, kulüpleri ziyaret ettik, herkesin fikrini de gönlünü de aldık.
Önceliğimiz samimiyet ve iyi niyet. Falcı olmaya gerek yok. Yine bizden daha güçlü takım. Kadro yaparken de oynarken de. Ama biz karakter koyduk. * Andorra maçında attığımız golün sevinci, Fransa maçındaki golün sevincinden fazlaydı.
Çalışarak, paylaşarak takıma inanarak önemli mesafe aldık.
Rakipler bizden çekiniyorsa işimizi doğru yapıyoruz demektir. olarak Avrupa'nın gerisindeyiz. Bunu kabul edelim. İmkanı bulup ortaya koyduğunuzda kahraman olursunuz. Biz iyi organize olunca hepsi bizden çekinir.
İlk önce gruptan çıkmak istiyorum diyorum. Bunu 'nda da söyledim, vizyonu yok dediler. Merdivenin ilk basamağına basmadan çıkmak isterseniz, düşersiniz. Biz ilk basamağa çıkalım, zirveye de çıkarız.

  1. 5.12.2019
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