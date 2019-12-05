Şenol Güneş'ten taşanlar

Biz diyalog ortamını sıcak tuttuk, kulüpleri ziyaret ettik, herkesin fikrini de gönlünü de aldık.

Önceliğimiz samimiyet ve iyi niyet. Falcı olmaya gerek yok. Yine Fransa bizden daha güçlü takım. Kadro yaparken de oynarken de. Ama biz karakter koyduk. * Andorra maçında attığımız golün sevinci, Fransa maçındaki golün sevincinden fazlaydı.

Çalışarak, paylaşarak takıma inanarak önemli mesafe aldık.

Rakipler bizden çekiniyorsa işimizi doğru yapıyoruz demektir. Futbol olarak Avrupa'nın gerisindeyiz. Bunu kabul edelim. İmkanı bulup ortaya koyduğunuzda kahraman olursunuz. Biz iyi organize olunca hepsi bizden çekinir.

İlk önce gruptan çıkmak istiyorum diyorum. Bunu Dünya Kupası'nda da söyledim, vizyonu yok dediler. Merdivenin ilk basamağına basmadan çıkmak isterseniz, düşersiniz. Biz ilk basamağa çıkalım, zirveye de çıkarız.