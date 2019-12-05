Şenol Güneş: Finali hayal ediyorum

Türkiye'yı EURO 2020'ye taşıyan teknik direktör Şenol Güneş bir basın toplantısı düzenledi. Güneş burada eleme sürecinde yaşadıklarını da paylaştı, turnuvada varmak istedikleri yeri de... Usta çalıştırıcı "Bir işi yapıyorsanız en iyisini yapın, bunu oyuncularıma da söyledim. Başaramasanız da vicdanen rahat olursunuz. Gruptan mı çıkarız ne yaparız bilmiyorum ama keşke final oynasak. Bunu hayale ediyorum. Bunu herkes istiyor. Ortak hayalimiz bu olsun. Hazırlık maçlarımızdan başlayarak futbolumuzu yukarı çıkarmak zorundayız" dedi.

DOĞRU PROJE DESTEK İSTER

Şenol Güneş şöyle konuştu: "Bazen iyi sonuçlar bizi yanıltıyor, kötü sonuçlar da eksiği göstermede geri bırakıyor. Ülkeyi bir arada tutmaya, destek olmaya çalıştık. Kendimiz ürettik. Türk futbolunun geleceğini tasarlamak için hazırlıklar yapmaya devam ediyoruz. Bugünkü sonuçlar, yarının garantisi değildir. Doğru işe doğru adam koyalım. Kişileri layık oldukları yerlere koyalım. Doğru projeler her zaman destek ister. Daha çok yakınlaşalım, birbirimizi anlayalım. Ülkemiz de dünyamız da mutlu olsun"

'BU PASTADAN DAHA GÜZEL PRİM Mİ VAR'

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in basın toplantısında kutlama pastası hazırlandı. Deneyimli çalıştırıcı için ayrıca çikolatadan bir de heykel yapıldı. Güneş, "Bana heykel yaptılar. Bundan güzel prim mi var. Gerçi başkanımız prim veriyor" sözleriyle bu jeste teşekkür etti.



EMRE VE BURAK SORUN ÇÖZDÜLER

Eski ve yeni oyuncuları kaynaştırdık. Emre Belözoğlu ve Burak Yılmaz kaptan olarak burada olağanüstü örnek davrandılar. Sorunları değil, çözümleri aradılar. Sorunu çözmesi gerekenler şikayet etmeye başladığı zaman hiçbir üretim olmaz. Tüm bunlar 9 ayda oldu. Olağanüstü bir gayretin sonucunda oldu"



AZERBAYCAN HALKI İÇİN DE OYNAYACAĞIZ

Şenol Güneş, Galler ve İsviçre maçlarının Bakü'de oynanacağını hatırlattı. Deneyimli çalıştırıcı "Biz hep diyoruz. Tek millet iki devlet. Azerbaycan ile hep iç içeyiz. Bakü'de onları ve kendimizi temsil edeceğiz. İtalya'yı yeneriz yeniliriz ayrı. Kritik bir maç. İnşallah tüm puanları alırız ama 6 puanın yetecektir" dedi.



MERİH HİÇ OYNAMIYOR

Merih, Milli Takımın en iyisi olarak gösteriliyor ama kendi takımında oynamıyor. Çağlar geçen sene hiç oynamıyordu şimdi kendi takımının en iyilerinden biri. Ozan Kabak'ta neler değişecek birlikte göreceğiz. Cenk, Oğuzhan bunların oynaması rahat olması gerekir. İnsan mutlu olduğu yerde rahat çalışır. Ben bir yıl kadroya giremedim sonra 19 yıl oynadım. Yedek kaleci yoktu ama benden iyisi de yoktu.



BU YIL MİLLİ TAKIM YILI OLMALI

Rakiplerimiz İtalya, İsviçre ve Galler. İtalya ve İsviçre gruplarında 1. oldular, Galler 2. olarak çıktı. Güçsüz bir takım yok. Hepsine karşı başarılı olabileceğimizi düşünüyoruz. Ölüm grubunda bile olsak aynı duyguları taşırdım. Bu çocuklar kendini geliştirdi. Rakiplerimizin yaş ortalaması 25 civarı. Petkovic, Mancini'yi bizler tanıyoruz. Onlar da bizleri tanıyor. Açılış maçının İtalya ile olması ayrı bir renk. Bu yıl Milli Takım yılı olmalı.



MART'TA 2 ÖZEL MAÇ

EURO 2020'de mücadele edecek olan Milli Takımımızın hazırlık maçları programı belirlendi. Buna göre Ay-yıldızlılar 27 Mart'ta Slovenya, 30 Mart'ta ise Avusturya ile deplasmanda özel karşılaşmalara çıkacak. Slovenya maçı Ljubljana, Avusturya mücadelesi Viyana'da oynanacak. İki maçın statları ve saatleri sonra ilan edilecek.



KADINA ŞİDDETE KARŞIYIZ

"Biz komşusu açken rahatsız olan bir milletiz. Teröre, şiddete, kadına şiddete karşıyız"