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04 Aralık 2019, Çarşamba
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A Milli Takımı'nın hazırlık maçı rakipleri belli oldu!

A Milli Futbol Takımı'nın hazırlık maçı rakipleri belli oldu!

A Milli Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) hazırlıkları kapsamında ve ile özel maç yapacak.

Türkiye Federasyonundan yapılan açıklamada, milli takımın, 27 2020'de , 30 Mart 2020'de ise ile deplasmanda karşılaşacağı belirtildi.

Slovenya karşılaşmasının Ljubljana, Avusturya müsabakasının ise Viyana'da oynayacağı aktarıldı. Hazırlık maçlarının başlangıç saatleri ve statlarının ise daha sonra belli olacağı kaydedildi.

  1. 04.12.2019
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