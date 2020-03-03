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03 Mart 2020, Salı
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Şimdi kura zamanı

Şimdi kura zamanı

’nin B Ligi’nde yer aldığı ve 3. torbadan gireceği Uluslar Ligi kura çekimi bugün yapılacak. İlk maçlar ise 3-5 Eylül’de oynanacak.

'nın ikinci kez düzenlediği Uluslar Ligi'nde, kura çekimi bugün 20.00'de 'nın başkenti Amsterdam'da yapılacak. B Ligi'nde yer alan , kuraya 3. torbadan girecek ve aynı torbada bulunan Slovakya, . ve Kuzey İr landa ile kurada eşleşmeyecek. 55 federasyonun yer alacağı kurada ülkeler, 2018-2019 sezonunda UEFA Uluslar Ligi'nde elde ettikleri puanlara dayanarak dört ayrı lige dağıtıldı. 16'şar takımdan oluşan A, B ve C Ligleri için 4'erli dört, 7 takımdan oluşan D Ligi için ise 4 ve 3 takımlı iki torbaya ayrıldı.

TORBA 1: , , Galler, Çek Cumhuriyeti

TORBA 2: İskoçya, Norveç, , Finlandiya

TORBA 3: Slovakya, TÜRKİYE, İrlanda Cum., K. İrlanda

TORBA 4: , , , Romanya

  1. 3.3.2020
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