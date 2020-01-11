Lider çıkacağız
“EURO 2020 finallerinde grubumuzu birinci bitirmek amacındayız. Buradan alacağımız tecrübeyi Dünya Kupası’na taşımak istiyoruz. Asla teslim olmayız”
FUTBOL ARTIK TİCARİ
Kulübünüzün ekonomik geliri iyi değilse sizin işiniz de zor. Halkımız futbolu seviyor. Biraz daha gayret, istek. Sorumlulukları paylaşabilirsek kulüpler oyuncu ihraç eder. Para bir araç olmalı, fakat artık amaç halini aldı. Bugün futbol bir geçim aracı. Hatta kendi ülkesinde insanlara bakabiliyorlar. Çok iyi değiliz ama umutsuz da değilim.
KALECİLERİN AYAK TEKNİĞİ
Artık kalecilerin ayak tekniği iyi olmalı. Stoperler için bizde kazma ifadesi çok kullanılırdı. Elimizde teknik stoperler var. Ozan Kabak'ı kullanamadık. O da devamlı oynuyor. Umut Meraş çok mesafe aldı. Daha iyi olmalı. Hücumda Burak, Cenk ve Kenan var. Enes de giderek daha iyi oluyor. Bazı oyuncularımız 25 yaşında olgunlaşıyor.
CENK TOSUN MUTLU
İngiltere'ye bakarak kendimizi kıyaslamayalım. Eksiklerimizi tespit edelim. Bunlar kendimizi aşağılamaktan başka bir şey değil. Az önce Cenk'le de görüştüm; mutluydu. Oynamasını bekliyoruz. Galler'i beğenmiyoruz ama oyuncuları M.United ve Real Madrid'de oynuyor. Biz başarılı olmak istiyoruz.
Kendi gücümüzü göstermek istiyoruz.
- 11.1.2020
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
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Tolga Ciğerci'den flaş açıklama: Gerekirse boş sözleşmeye imza atarım
Toplam 2
Yorum
fatih çok karakterli bi oyuncu
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
KASA İNŞALLAH ADİL GİBİ OLMAZ
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