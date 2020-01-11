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11 Ocak 2020, Cumartesi
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Lider çıkacağız

Lider çıkacağız

finallerinde grubumuzu birinci bitirmek amacındayız. Buradan alacağımız tecrübeyi ’na taşımak istiyoruz. Asla teslim olmayız”

A teknik Direktörü , hakkında yaptığı değerlendirmede "Rakibe teslim olmayacağız" dedi. A Spor'a konuk olan Güneş, EURO 2020'de başarılı olmak istediklerini belirtirken millilere de övgü dolu sözlerde bulunarak şöyle konuştu: kendi sahasında oynayacak. Bu onlar için avantaj. İtalya son turnuvada başarısız olunca, yenilemeyi iyi yaptı. Geriden oyunu iyi kurup hızlı hücuma çıkabiliyorlar. Onların oyun kurgusuna ters bir yapıyla oynamak istiyoruz. Açılış maçı. Ülkemizi tanıtma adına güzel bir şans. Benim, oyuncularım için iyi bir şans. Gelen taraftarların da iyi davranışıyla güzel yapalım. Aldığınız sonuç kadar bıraktığınız izler de önemli. Grupta her türlü sonuç çıkabilir. İnşallah grup birincisi olarak çıkarız. Birinci veya ikinci olarak çıkmak istiyoruz. DAHA da önemlisi iyi oynamak istiyoruz. Gruptan çıkıp son 16, çeyrek final, yarı final ve final önemlidir. Bu turnavadan alacağımız tecrübeyi 'na taşımak istiyoruz. Oyuncu grubumuz elemelerde zaman zaman zorlandı. maçı 2-0 bitti ama 5-0 da olabilirdi. Mart'taki Slovenya ve maçlarında bazı oyuncuları göreceğiz. 20 Mayıs'ta toplanmayı düşünüyoruz. 10 gün kamp olacak. Sanal ve gerçek çalışıyoruz.

FUTBOL ARTIK TİCARİ
Kulübünüzün ekonomik geliri iyi değilse sizin işiniz de zor. Halkımız futbolu seviyor. Biraz daha gayret, istek. Sorumlulukları paylaşabilirsek kulüpler oyuncu ihraç eder. Para bir araç olmalı, fakat artık amaç halini aldı. Bugün futbol bir geçim aracı. Hatta kendi ülkesinde insanlara bakabiliyorlar. Çok iyi değiliz ama umutsuz da değilim.

KALECİLERİN AYAK TEKNİĞİ
Artık kalecilerin ayak tekniği iyi olmalı. Stoperler için bizde kazma ifadesi çok kullanılırdı. Elimizde teknik stoperler var. Ozan Kabak'ı kullanamadık. O da devamlı oynuyor. Umut Meraş çok mesafe aldı. Daha iyi olmalı. Hücumda Burak, Cenk ve Kenan var. Enes de giderek daha iyi oluyor. Bazı oyuncularımız 25 yaşında olgunlaşıyor.

CENK TOSUN MUTLU
'ye bakarak kendimizi kıyaslamayalım. Eksiklerimizi tespit edelim. Bunlar kendimizi aşağılamaktan başka bir şey değil. Az önce Cenk'le de görüştüm; mutluydu. Oynamasını bekliyoruz. Galler'i beğenmiyoruz ama oyuncuları M.United ve 'de oynuyor. Biz başarılı olmak istiyoruz.
Kendi gücümüzü göstermek istiyoruz.
  1. 11.1.2020
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