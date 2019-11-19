Enes Ünal'dan transfer itirafı! Real Madrid...

Andorra deplasmanında A Milli Takım kariyerindeki ilk gollerini atan Enes Ünal beş yıldır bu anı beklediğini ifade etti. Kiralık olarak Real Valladolid forması giyen 22 yaşındaki genç golcü, hedefinin İspanyol devi Real Madrid olduğunu dile getirdi.

Andorra maçından sonra Milliyet'e konuşan Enes Ünal ilk olarak karşılaşmayı değerlendirirken, "Çok mutlu ve gururluyum. Gerçekten çok uzun süredir oynamayı bekliyordum. İlk geldiğimde 17 yaşındaydım. Şimdi 22 yaşındayım. 5 yıldır bekliyorum. Zaman zaman çok uzun süreler forma şansı bulamadığım dönemler oldu. Sıkıntılı maçlar oldu ama sonunda gol atabildiğim için çok mutluyum" dedi.

'ONLARI ZORLARIM'

Kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini aktaran yetenekli oyuncu, "Avrupa'da kalmak ve büyük kulüplere yakın olmak istiyorum. Dünyanın en büyük kulüplerinde oynama hedefim var. Bir ritim yakalayıp orada oynamayı hedefliyorum. Küçüklüğümden beri hedefim orasıydı. Avrupa'nın büyük takımlarıydı. Benim hayalim her zaman için Real Madrid... Olur, olmaz bilmiyorum. Çok da önemli değil ama bu kulübü kovalamak ve onun hedefiyle çalışmak, zorlamak bana mutluluk veriyor" diye konuştu.

Enes Ünal, A Milli Takım'da Burak Yılmaz ve Cenk Tosun gibi deneyimli golcülerle rekabet halinde olduğunu da kaydetti. Başarılı futbolcu, "Ağabeylerim gerçekten çok tecrübeli, kaliteli ve büyük oyuncular. Benim için onları zorlayabilmek, onların yanında ismimin okunması bile gurur verici. Zorlamak istiyorum onları. Ne kadar zorlarsam onlar da daha sıkı gidecektir turnuvaya. En iyi şekilde yardım etmek istiyorum. Oynarım, oynamam o da önemli değil" yorumunu yaptı.

'HAYATIM FUTBOL'

Enes Ünal, yurt dışında oynamasının daha az takip edilmesine sebep olup, olmadığı sorusunu da yanıtladı. Genç golcü, "Çok umurumda değil demek istemiyorum. Benim için farklı şeyler daha önde. Ben futbolu çok seviyorum ve futbol oynamak istiyorum. Onun dışında çok sakin bir hayatım var. Ünlü olayım diye bir şeye ihtiyacım yok" ifadelerini kullandı.