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İlginç detay ortaya çıktı! Emre Belözoğlu ve Merih Demiral...
Milli Takımımız, EURO 2020 Elemeleri'nde gösterdiği harika performansla Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı. Türkiye'yi Avrupa Şampiyonası'na götüren isimlerin birçoğunun kaderi ise ortak! İşte Kaptan Emre'den, Merih Demiral'a elemelerde tarih yazan isimler ve ortaya çıkan ilginç detaylar...
19 Kasım 2019 Salı 09:51
Güncelleme: 19.11.2019 09:51
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Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ni tarihinin en iyi performanslarından birini sergileyerek atlatan A Milli Takım'daki oyuncuların birçoğunun ortak bir özelliği dikkat çekiyor...
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Oyuncularımızın büyük bölümü kariyerlerinde daha önce istenmeyen adam ilan edilmişti.
İşte Sabah'ta yer alan habere göre Milli Takım'da kimi isimlerin dikkat çeken ortak kariyerleri;
OZAN TUFAN
Zirveyi de dibi de gördü, sonrasında küllerinden doğdu. Neredeyse bir yıl top oynamayan Ozan istenmeyen adam olarak önce kadro dışı bırakıldı, ardından Alanya'ya kiralandı. 19 maçlık Alanya kariyeri sonrasında tekrar zirve yaptı. Milli Takım ve F.Bahçe'nin değişilmezi oldu.
ÖMER BAYRAM
Geçtiğimiz sezon G.Saray'da formayı almak bir tarafa zaman zaman kulübede bile yer bulamadı. Sezon başında Terim kendine 'başka takım bulabilirsin' dedi. Ardından sakatlıklar ve düşen performanslar sonrası ilk 11'e girdi. Hem Milli Takım'da hem de Galatasaray'da oyunu ile dikkat çekti.