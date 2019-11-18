İlk kez A Milli formayı giyen Ahmed Kutucu'dan Almanya'ya mesaj!
A Milli Takım'ın Andorra ile oynadığı maçta ilk kez ay yıldızlı formayı giyen Ahmed Kutucu, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu ve neden Almanya yerine
Almanya yerine Türkiye'yi seçen Ahmed Kutucu, ilk maçının ardından konuştu... İlk kez A Milli olan Ahmed, Almanya yerine neden Türkiye'yi seçtiğini açıkladı.
"HEP TÜRKİYE'Yİ DÜŞÜNDÜM"
Genç futbolcu, "Ben her zaman Türkiye için oynamak istemiştim. Almanya hiçbir zaman aklımda olmamıştı. Sadece Türkiye'yi düşünmüştüm. İlk maçımı oynamak çok heyecan vericiydi, gurur duydum." sözlerini kullandı.
- 18.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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