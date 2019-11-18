İlk kez A Milli formayı giyen Ahmed Kutucu'dan Almanya'ya mesaj! - Son dakika A Milli Futbol Takımı haberleri - Fotomaç
18 Kasım 2019, Pazartesi
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İlk kez A Milli formayı giyen 'dan 'ya mesaj!

İlk kez A Milli formayı giyen Ahmed Kutucu'dan Almanya'ya mesaj!

A 'ın Andorra ile oynadığı maçta ilk kez ay yıldızlı formayı giyen , karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu ve neden yerine

yerine 'yi seçen , ilk maçının ardından konuştu... İlk kez A Milli olan Ahmed, Almanya yerine neden Türkiye'yi seçtiğini açıkladı.

"HEP TÜRKİYE'Yİ DÜŞÜNDÜM"

Genç futbolcu, "Ben her zaman Türkiye için oynamak istemiştim. Almanya hiçbir zaman aklımda olmamıştı. Sadece Türkiye'yi düşünmüştüm. İlk maçımı oynamak çok heyecan vericiydi, gurur duydum." sözlerini kullandı.

Şenol Güneş:

  1. 18.11.2019
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