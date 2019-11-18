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18 Kasım 2019, Pazartesi
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Sangare'den Milli Takım paylaşımı: Gurur duyuyorum

Sangare'den Milli Takım paylaşımı: Gurur duyuyorum

'un başarılı savunma oyuncusu , A Milli Takımı'nın deplasmanda Andorray'yı 2-0 yendiği karşılaşmada 90 dakika forma giyerek ay-yıldızlı forma ile ilk resmi maçına çıkmış oldu. Başarılı futbolcu maç sonu ise sosyal medya hesabından duygularını paylaştı.

'un 2017-2018 sezonunda 3. Lig ekiplerinden Osnabrück'ten transfer ettiği 25 yaşındaki defans oyuncusu , kırmızı-beyazlılarda kısa sürede mevkisinin değişilmez ismi oldu. Sangare, istikrarlı görüntüsü ve başarılı performansıyla A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de dikkatini çekti.

İlk kez 30 Mayıs 2019 tarihinde Antalya'da Yunanistan ile yapılan hazırlık maçında milli kadroya davet edilen Sangare, bu maçta 90 dakika sahada kaldı. Aynı dönemde Alanya'da Özbekistan ile oynanan hazırlık müsabakasında ise kadroda bulunmasına rağmen süre alamadı. 2020 Avrupa Şampiyonası Eleme maçları için 7 kez aday kadroya davet edilen Nazım Sangare, bu maçlarda da süre alamadı.

Sangare, şampiyonasın son maçı olan Androrra karşısında ilk kez resmi bir maçta ay-yıldızlı formayı giydi. 90 dakika sahada kalan Sangare, başarılı bir performans gösterdi.

"GURUR DUYUYORUM"

Mücadele sonrası duygularını sosyal medya hesabından dile getiren Nazım Sangare, paylaştığı fotoğrafların altına "Bu ekibin, bu vatanın bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene!" yorumunu yaptı.

  1. 18.11.2019
  2. Güncelleme: 18.11.2019 12:04
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