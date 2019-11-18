Ozan Tufan'dan Şenol Güneş itirafı! - Son dakika A Milli Futbol Takımı haberleri - Fotomaç
18 Kasım 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler A Milli Futbol Takımı Haberleri Ozan Tufan'dan Şenol Güneş itirafı!

'dan itirafı!

Ozan Tufan'dan Şenol Güneş itirafı!

A futbolcularından , Andorra'dan 'ye dönüş sonrası konuştu. Ozan, 'dan da hocası olan A Milli Güneş ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.

A 'ın Andorra deplasmandan 'ye dönmesinin ardından havalimanında açıklamalarda bulundu.

Biresey performansının sorulması üzerine Ozan Tufan "Çok zorlu süreçlerden geçtiğimizi herkes biliyor. Zor dönemler geçirdim. Önemli olan yağa kalkmaktı, bunu başardım. Daha da üstüne koyacağım. Önemli olan 'yi en yukarılara çıkarmak ve Milli Takım'a katkı sağlamak. Faydalı olabiliyorsam, ne mutlu bana." dedi.

'da da birlikte çalıştığı A Milli Güneş'ten övgüyle bahseden 24 yaşındaki futbolcu, " çok tecrübeli, çok deneyimli ve aynı zamanda iyi kalpli bir insan. Benden her zaman daha fazlasını yapmamı istedi. Ona da teşekkür ederim. Onun adına da çok seviniyorum, inşallah daha nice zaferlerimiz olur. EURO 2020'de de iyi işler yapmak istiyoruz. Şenol Hoca gençlere şans veren bir teknik adamdır. Milli Takım'da da bunu görüyoruz. Oynayan, oynamayan herkesi sıcak tutan bir teknik adam, ona da teşekkürler. Milli Takım için her şeyin daha da güzel olmasını diliyorum." diye konuştu.

Millilerden maç sonu açıklamaları

  1. 18.11.2019
  2. Güncelleme: 18.11.2019 10:13
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ozan Tufan'dan Şenol Güneş itirafı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN