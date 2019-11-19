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19 Kasım 2019, Salı
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'ten Andorra'da Takım idmanına ziyaret

Şenol Güneş'ten Andorra'da Ümit Milli Takım idmanına ziyaret

A Teknik Direktörü , 2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde yarın deplasmanda Andorra ile karşılaşacak Futbol Takımı'nın antrenmanını ziyaret etti.

açıklamasına göre Takım'ın Andorra ile oynayacağı karşılaşmayı izlemek için A 'ın maçının ardından bu ülkede kalan Güneş, 'daki idman öncesinde, takıma konuşma yaptı ve başarılar diledi.

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Ümit Milli Takım, yaptığı antrenmanla Andorra karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı. Vedat İnceefe yönetimindeki çalışma yaklaşık 1 saat sürdü.

Andorra ile Türkiye arasında Ulusal Stadyum'da oynanacak karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak.


  1. 19.11.2019
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