Şenol Güneş'ten Andorra'da Ümit Milli Takım idmanına ziyaret

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Ümit Milli Takım'ın Andorra ile oynayacağı karşılaşmayı izlemek için A Milli Takım'ın maçının ardından bu ülkede kalan Güneş, Ulusal Stadyum'daki idman öncesinde, takıma konuşma yaptı ve başarılar diledi.

Ümit Milli Takım, yaptığı antrenmanla Andorra karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Vedat İnceefe yönetimindeki çalışma yaklaşık 1 saat sürdü.

Andorra ile Türkiye arasında Ulusal Stadyum'da oynanacak karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak.