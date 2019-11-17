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17 Kasım 2019, Pazar
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geçilmez

Milli Takım Çanakkale geçilmez

A , Elemeleri H Grubu'nda 9. maçlar sonunda en az gol yiyen takım konumda. Oynadığı 9 maçta kalesinde sadece 3 gol gören , bu golleri de 2-1 mağlup olduğu İzlanda ve 1-1 berabere kaldığı mücadelelerinde gördü. Türkiye, elemelerde iç sahadaki maçlarının tamamında kalesini kapattı.

A , Elemeleri H Grubu'nda 9. maçlar sonunda en az gol yiyen takım konumda. Oynadığı 9 maçta kalesinde sadece 3 gol gören , bu golleri de 2-1 mağlup olduğu İzlanda ve 1-1 berabere kaldığı mücadelelerinde gördü. Türkiye, elemelerde iç sahadaki maçlarının tamamında kalesini kapattı.

  1. 17.11.2019
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