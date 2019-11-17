Milli Takım Çanakkale geçilmez

A Milli Takım, EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda 9. maçlar sonunda en az gol yiyen takım konumda. Oynadığı 9 maçta kalesinde sadece 3 gol gören Türkiye, bu golleri de 2-1 mağlup olduğu İzlanda ve 1-1 berabere kaldığı Fransa mücadelelerinde gördü. Türkiye, elemelerde iç sahadaki maçlarının tamamında kalesini kapattı.